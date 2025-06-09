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Москвичей предупредили о ливнях с градом и сильном ветре - РИА Новости, 09.06.2025
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08:10 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/moskvichi-2021707492.html
Москвичей предупредили о ливнях с градом и сильном ветре
Москвичей предупредили о ливнях с градом и сильном ветре - РИА Новости, 09.06.2025
Москвичей предупредили о ливнях с градом и сильном ветре
Кратковременные дожди ливневого характера, местами град, шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в РИА Новости, 09.06.2025
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московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди ливневого характера, местами град, шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и в Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы. Во второй половине дня возможен местами град и шквалистый усиления ветра. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 26 - плюс 28, в Подмосковье плюс 25 - плюс 30 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы могут доходить до 15-20 метров в секунду. "Давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - добавил Леус.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о ливнях с градом и сильном ветре

В Москве в понедельник ожидаются ливни, град и шквалистый ветер

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди ливневого характера, местами град, шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В Москве и в Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы. Во второй половине дня возможен местами град и шквалистый усиления ветра. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 26 - плюс 28, в Подмосковье плюс 25 - плюс 30 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы могут доходить до 15-20 метров в секунду.
"Давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - добавил Леус.
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