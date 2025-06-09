https://ria.ru/20250609/moskva-2021877217.html

В Москве ребенок упал с арт-объекта в парке "Остров мечты"

В Москве ребенок упал с арт-объекта в парке "Остров мечты" - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве ребенок упал с арт-объекта в парке "Остров мечты"

Ребенок упал с арт-объекта в парке развлечений "Остров мечты" в Москве, куда забрался в нарушение правил, его передали бригаде скорой медицинской помощи,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:53:00+03:00

2025-06-09T19:53:00+03:00

2025-06-09T19:53:00+03:00

москва

происшествия

остров мечты (парк)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ребенок упал с арт-объекта в парке развлечений "Остров мечты" в Москве, куда забрался в нарушение правил, его передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. "Девятого июня ребенок 10 лет взобрался на арт-объект "Вулкан", куда в соответствии с правилами посещения парка доступ посетителей запрещен. Несовершеннолетние посетители должны находиться на территории парка развлечений в сопровождении взрослых. Ввиду падения мальчик был доставлен сначала в медицинский пункт парка, впоследствии передан бригаде скорой медицинской помощи. Относительно травм от медиков информации не поступало", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе подчеркнули, что в связи с инцидентом проводится служебное расследование. "В соответствии с записями камер видеонаблюдения, ребенок взобрался на арт-объект в присутствии отца", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250519/rebenok-2017924131.html

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москва, происшествия, остров мечты (парк)