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В Москве ребенок упал с арт-объекта в парке "Остров мечты"
В Москве ребенок упал с арт-объекта в парке "Остров мечты" - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве ребенок упал с арт-объекта в парке "Остров мечты"
Ребенок упал с арт-объекта в парке развлечений "Остров мечты" в Москве, куда забрался в нарушение правил, его передали бригаде скорой медицинской помощи,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:53:00+03:00
2025-06-09T19:53:00+03:00
2025-06-09T19:53:00+03:00
москва
происшествия
остров мечты (парк)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ребенок упал с арт-объекта в парке развлечений "Остров мечты" в Москве, куда забрался в нарушение правил, его передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. "Девятого июня ребенок 10 лет взобрался на арт-объект "Вулкан", куда в соответствии с правилами посещения парка доступ посетителей запрещен. Несовершеннолетние посетители должны находиться на территории парка развлечений в сопровождении взрослых. Ввиду падения мальчик был доставлен сначала в медицинский пункт парка, впоследствии передан бригаде скорой медицинской помощи. Относительно травм от медиков информации не поступало", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе подчеркнули, что в связи с инцидентом проводится служебное расследование. "В соответствии с записями камер видеонаблюдения, ребенок взобрался на арт-объект в присутствии отца", - добавили в пресс-службе.
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москва, происшествия, остров мечты (парк)
Москва, Происшествия, Остров мечты (парк)
В Москве ребенок упал с арт-объекта в парке "Остров мечты"
В "Острове мечты" ребенок упал с арт-объекта, куда забрался в нарушение правил
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ребенок упал с арт-объекта в парке развлечений "Остров мечты" в Москве, куда забрался в нарушение правил, его передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
"Девятого июня ребенок 10 лет взобрался на арт-объект "Вулкан", куда в соответствии с правилами посещения парка доступ посетителей запрещен. Несовершеннолетние посетители должны находиться на территории парка развлечений в сопровождении взрослых. Ввиду падения мальчик был доставлен сначала в медицинский пункт парка, впоследствии передан бригаде скорой медицинской помощи. Относительно травм от медиков информации не поступало", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что в связи с инцидентом проводится служебное расследование.
"В соответствии с записями камер видеонаблюдения, ребенок взобрался на арт-объект в присутствии отца", - добавили в пресс-службе.