https://ria.ru/20250609/moskva-2021839351.html
В "Мосводостоке" рассказали о состоянии пострадавшего 8 июня сотрудника
В "Мосводостоке" рассказали о состоянии пострадавшего 8 июня сотрудника - РИА Новости, 09.06.2025
В "Мосводостоке" рассказали о состоянии пострадавшего 8 июня сотрудника
Сотрудник "Мосводостока", которого засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы из-за ливня в воскресенье, чувствует себя хорошо, сообщается в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:05:00+03:00
2025-06-09T17:05:00+03:00
2025-06-09T17:06:00+03:00
происшествия
мосводосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сотрудник "Мосводостока", которого засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы из-за ливня в воскресенье, чувствует себя хорошо, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". Отмечается, что во время прохождения дождя, 8 июня, сотрудник предприятия выполнял работы по очистке мусороудерживающих решеток, расположенных на реке Чертановке, от различного мусора для беспрепятственного пропуска дождевой воды в городскую водосточную сеть. "Из-за сильного потока воды работник не удержался на ногах. Ему потребовалась помощь коллег, чтобы выбраться из сложившийся ситуации. Работы проводились со страховочной привязью, соблюдая все необходимые меры безопасности. Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожало. В настоящее время он чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении. Ранее в столичном главном управлении МЧС сообщили, что мужчину засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы. Он был оперативно деблокирован пожарно-спасательными подразделениями и передан медикам для осмотра.
https://ria.ru/20250609/peterburg-2021839027.html
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происшествия, мосводосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мосводосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В "Мосводостоке" рассказали о состоянии пострадавшего 8 июня сотрудника
Здоровью сотрудника "Мосводостока", пострадавшего 8 июня, ничего не угрожает