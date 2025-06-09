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В Москве возведут пять очистных сооружений поверхностного стока - РИА Новости, 09.06.2025
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09:24 09.06.2025 (обновлено: 12:44 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/moskva-2021763541.html
В Москве возведут пять очистных сооружений поверхностного стока
В Москве возведут пять очистных сооружений поверхностного стока - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве возведут пять очистных сооружений поверхностного стока
Пять очистных сооружений поверхностного стока возведут вдоль московского скоростного диаметра, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:24:00+03:00
2025-06-09T12:44:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
ярославское шоссе
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пять очистных сооружений поверхностного стока возведут вдоль московского скоростного диаметра, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "До конца 2025 года специалисты комплекса городского хозяйства завершат строительные работы по возведению пяти новых современных очистных сооружений поверхностных сточных вод на участке Московского скоростного диаметра (МСД) - от Дмитровского до Ярославского шоссе", - говорится в сообщении. Отмечается, что это необходимо для очистки поверхностных сточных вод, которые поступают с эстакад и развязок в районах станций метро "Владыкино" и "Ботанический сад", съездов и транспортных узлов Ярославского шоссе, мостов через реки Яузу и Лихоборку, а также с участков улично-дорожной сети между Ярославским и Дмитровским шоссе в составе МСД. "Инженерные объекты обеспечат многоступенчатую и высокоэффективную очистку поверхностных вод, поступающих с городских территорий общей площадью свыше 1,6 миллиона квадратных метров. Их общая производственная мощность составит 188 тысяч литров воды в час", - добавляется в сообщении. Уточняется, что, как и на других современных очистных сооружениях ГУП "Мосводосток", технологический процесс начнется с мусорозадерживающих корзин (ловушек), где будут удаляться крупные механические загрязнения. "Затем вода поступит в песколовки, где отстоится от песка и мелких минеральных частиц, которые осядут на дно резервуара. Потом вода окажется в регулирующей емкости - накопителе-отстойнике, после чего по системе трубопроводов будет транспортироваться в фильтровальный зал. Там ее последовательно отфильтруют на нескольких ступенях глубокой очистки", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что для дезинфекции очищенных сточных вод будут использовать установки ультрафиолетового обеззараживания (УФО), которые способствуют уничтожению микроорганизмов, содержащихся в сточной воде. Все это сделает воду чистой и безопасной перед возвращением в источники.
https://ria.ru/20250609/biryukov-2021724924.html
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общество, москва, ярославское шоссе, городское хозяйство москвы, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Ярославское шоссе, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток
В Москве возведут пять очистных сооружений поверхностного стока

Пять очистных сооружений поверхностного стока возведут вдоль МСД в Москве

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПять очистных сооружений поверхностного стока возведут вдоль МСД
Пять очистных сооружений поверхностного стока возведут вдоль МСД - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Пять очистных сооружений поверхностного стока возведут вдоль МСД
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пять очистных сооружений поверхностного стока возведут вдоль московского скоростного диаметра, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"До конца 2025 года специалисты комплекса городского хозяйства завершат строительные работы по возведению пяти новых современных очистных сооружений поверхностных сточных вод на участке Московского скоростного диаметра (МСД) - от Дмитровского до Ярославского шоссе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это необходимо для очистки поверхностных сточных вод, которые поступают с эстакад и развязок в районах станций метро "Владыкино" и "Ботанический сад", съездов и транспортных узлов Ярославского шоссе, мостов через реки Яузу и Лихоборку, а также с участков улично-дорожной сети между Ярославским и Дмитровским шоссе в составе МСД.
"Инженерные объекты обеспечат многоступенчатую и высокоэффективную очистку поверхностных вод, поступающих с городских территорий общей площадью свыше 1,6 миллиона квадратных метров. Их общая производственная мощность составит 188 тысяч литров воды в час", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что, как и на других современных очистных сооружениях ГУП "Мосводосток", технологический процесс начнется с мусорозадерживающих корзин (ловушек), где будут удаляться крупные механические загрязнения.
"Затем вода поступит в песколовки, где отстоится от песка и мелких минеральных частиц, которые осядут на дно резервуара. Потом вода окажется в регулирующей емкости - накопителе-отстойнике, после чего по системе трубопроводов будет транспортироваться в фильтровальный зал. Там ее последовательно отфильтруют на нескольких ступенях глубокой очистки", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для дезинфекции очищенных сточных вод будут использовать установки ультрафиолетового обеззараживания (УФО), которые способствуют уничтожению микроорганизмов, содержащихся в сточной воде. Все это сделает воду чистой и безопасной перед возвращением в источники.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваЯрославское шоссеГородское хозяйство МосквыМосводосток
 
 
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