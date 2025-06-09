https://ria.ru/20250609/moskva-2021752987.html

Задержанный на московском заводе рассказал о подготовке к диверсии

Задержанный на московском заводе рассказал о подготовке к диверсии - РИА Новости, 09.06.2025

Задержанный на московском заводе рассказал о подготовке к диверсии

Один из задержанных ФСБ рассказал, что ему предстояло устроить диверсию на столичном оборонном заводе с помощью самодельных бомб, замаскированных под... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:59:00+03:00

2025-06-09T11:59:00+03:00

2025-06-09T14:04:00+03:00

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Один из задержанных ФСБ рассказал, что ему предстояло устроить диверсию на столичном оборонном заводе с помощью самодельных бомб, замаскированных под пауэрбанки.ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух россиян, планировавших диверсии на предприятии ОПК столичного региона. Задержанные через Telegram установили контакт с украинской (запрещенной в России) организацией, устроились на оборонный завод, а потом собрали взрывные устройства. В момент проноса бомб на предприятие диверсантов и задержали, заведено дело о госизмене."Два самодельных взрывных устройства, замаскированных под пауэрбанки, которые я должен был поставить на две установки, что я сделать не смог. Я лишь доставил их, после чего меня задержали", - сказал задержанный на кадрах видеосъемки, обнародованной ФСБ.

https://ria.ru/20250609/uscherb-2021733146.html

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Задержанный о подготовке диверсии на предприятии ОПК Один из задержанных за подготовку диверсии на предприятии ОПК рассказал, что вел разведку инженерных коммуникаций на заводе. Взрывные устройства, которые диверсанты пытались пронести на завод, были замаскированы под пауэрбанки. Признательные показания дали оба задержанных, следует из видео ФСБ. 2025-06-09T11:59 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, россия