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Задержанный на московском заводе рассказал о подготовке к диверсии - РИА Новости, 09.06.2025
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11:59 09.06.2025 (обновлено: 14:04 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/moskva-2021752987.html
Задержанный на московском заводе рассказал о подготовке к диверсии
Задержанный на московском заводе рассказал о подготовке к диверсии - РИА Новости, 09.06.2025
Задержанный на московском заводе рассказал о подготовке к диверсии
Один из задержанных ФСБ рассказал, что ему предстояло устроить диверсию на столичном оборонном заводе с помощью самодельных бомб, замаскированных под... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:59:00+03:00
2025-06-09T14:04:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Один из задержанных ФСБ рассказал, что ему предстояло устроить диверсию на столичном оборонном заводе с помощью самодельных бомб, замаскированных под пауэрбанки.ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух россиян, планировавших диверсии на предприятии ОПК столичного региона. Задержанные через Telegram установили контакт с украинской (запрещенной в России) организацией, устроились на оборонный завод, а потом собрали взрывные устройства. В момент проноса бомб на предприятие диверсантов и задержали, заведено дело о госизмене."Два самодельных взрывных устройства, замаскированных под пауэрбанки, которые я должен был поставить на две установки, что я сделать не смог. Я лишь доставил их, после чего меня задержали", - сказал задержанный на кадрах видеосъемки, обнародованной ФСБ.
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Задержанный о подготовке диверсии на предприятии ОПК
Один из задержанных за подготовку диверсии на предприятии ОПК рассказал, что вел разведку инженерных коммуникаций на заводе. Взрывные устройства, которые диверсанты пытались пронести на завод, были замаскированы под пауэрбанки. Признательные показания дали оба задержанных, следует из видео ФСБ.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, россия
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Россия
Задержанный на московском заводе рассказал о подготовке к диверсии

ФСБ: диверсанты хотели пронести на завод в Москве СВУ, сделанные под пауэрбанки

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Один из задержанных ФСБ рассказал, что ему предстояло устроить диверсию на столичном оборонном заводе с помощью самодельных бомб, замаскированных под пауэрбанки.
ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух россиян, планировавших диверсии на предприятии ОПК столичного региона. Задержанные через Telegram установили контакт с украинской (запрещенной в России) организацией, устроились на оборонный завод, а потом собрали взрывные устройства. В момент проноса бомб на предприятие диверсантов и задержали, заведено дело о госизмене.
"Два самодельных взрывных устройства, замаскированных под пауэрбанки, которые я должен был поставить на две установки, что я сделать не смог. Я лишь доставил их, после чего меня задержали", - сказал задержанный на кадрах видеосъемки, обнародованной ФСБ.
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