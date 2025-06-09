https://ria.ru/20250609/moskva-2021751146.html

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке диверсий на московском заводе

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке диверсий на московском заводе - РИА Новости, 09.06.2025

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке диверсий на московском заводе

ФСБ задержала украинских агентов, готовивших диверсии на одном из московских заводов, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:51:00+03:00

2025-06-09T11:51:00+03:00

2025-06-09T14:28:00+03:00

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ФСБ задержала украинских агентов, готовивших диверсии на одном из московских заводов, сообщили в ведомстве. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1987 и 1999 года рождения, намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московского региона", — отметили в спецслужбе.Главное:

https://ria.ru/20250220/diversant-2000474940.html

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россия

москва

московская область (подмосковье)

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2025

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Задержанный о подготовке диверсии на предприятии ОПК Один из задержанных за подготовку диверсии на предприятии ОПК рассказал, что вел разведку инженерных коммуникаций на заводе. Взрывные устройства, которые диверсанты пытались пронести на завод, были замаскированы под пауэрбанки. Признательные показания дали оба задержанных, следует из видео ФСБ. 2025-06-09T11:51 true PT2M17S

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)