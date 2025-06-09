https://ria.ru/20250609/moskva-2021749881.html
В Москве предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК
В Москве предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК
Диверсии предотвращены на одном из предприятий ОПК московского региона, задержаны двое граждан РФ, сообщили в ФСБ России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:47:00+03:00
2025-06-09T11:47:00+03:00
2025-06-09T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Диверсии предотвращены на одном из предприятий ОПК московского региона, задержаны двое граждан РФ, сообщили в ФСБ России. "Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1987 и 1999 г.р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) московского региона", - говорится в сообщении спецслужбы.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
В Москве предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК
ФСБ: на одном из предприятий ОПК в Москве предотвращены диверсии