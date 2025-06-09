https://ria.ru/20250609/moskva-2021749881.html

В Москве предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК

В Москве предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве предотвратили диверсии на одном из предприятий ОПК

Диверсии предотвращены на одном из предприятий ОПК московского региона, задержаны двое граждан РФ, сообщили в ФСБ России. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:47:00+03:00

2025-06-09T11:47:00+03:00

2025-06-09T11:47:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Диверсии предотвращены на одном из предприятий ОПК московского региона, задержаны двое граждан РФ, сообщили в ФСБ России. "Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1987 и 1999 г.р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) московского региона", - говорится в сообщении спецслужбы.

https://ria.ru/20250609/uscherb-2021733146.html

россия

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2025

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва