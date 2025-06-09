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Стартовала регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 09.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/moskva-2021716391.html
Стартовала регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром"
Стартовала регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 09.06.2025
Стартовала регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром"
Началась регистрация на участие в летнем сезоне экскурсий по промышленным предприятиям Москвы в рамках проекта "Открой#Моспром", туры пройдут с 16 по 30 июня,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:13:00+03:00
2025-06-09T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Началась регистрация на участие в летнем сезоне экскурсий по промышленным предприятиям Москвы в рамках проекта "Открой#Моспром", туры пройдут с 16 по 30 июня, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Регистрация доступна на официальном сайте проекта, а также в мини-приложении "Открытая промышленность" на базе социальной сети "ВКонтакте"."Открой#Моспром" — один из крупнейших российских проектов в сфере промышленного туризма, который успешно работает в столице с 2019 года. В нем принимают участие дети, подростки и взрослые — в 2024 году аудитория превысила 17 миллионов человек. Наибольшей популярностью среди москвичей и гостей столицы пользуются экскурсии по действующим заводам Москвы", - приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он отметил, что этим летом москвичи, а также гости города смогут побывать на 16 ведущих производственных компаниях столицы. Там гости смогут познакомиться с современными технологиями изготовления высокотехнологичных изделий и товаров повседневного использования.Участники во время экскурсий увидят производственные процессы изнутри, смогут поговорить с инженерами и технологами, а также узнать о новых разработках и инновациях в промышленности. Также во время экскурсии пройдут квизы, затем участники получат подарки.Так, участники летнего проекта увидят процесс производства кабельно-проводниковой продукции, а также узнают, как разрабатываются новые виды кабелей. Другой завод познакомит участников проекта с производством электрощитового, лифтового оборудования и комплектующих. Кроме того, у гостей появится возможность побывать на площадке московского производителя оптики и производителя одежды для дома, сна и спорта.Еще у участников будет возможность посетить предприятие российской ракетно-космической промышленности. На этой экскурсии гостям расскажут, как развивалась авиационная отрасль. На экспозиции в историческом здании кондитерской фабрики гостей познакомят с ее историей, продемонстрируют образцы кондитерской упаковки XIX и XX веков и угостят чашечкой горячего шоколада.Кроме того, в этом сезоне в проекте участвует компания–разработчик и светотехнической продукции для дорожной безопасности на базе альтернативных источников питания: солнечных панелей и ветрогенераторов.Этим летом гости еще смогут посетить передовые площадки ОЭЗ "Технополис Москва". Так, участникам расскажут о полном цикле разработки и производства изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности, а также покажут процесс изготовления новых высокотехнологичных продуктов спортивного и лечебного питания.Проект "Открой#Моспром" объединяет свыше 140 компаний и около 10 разных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции и другие специальные мероприятия. В 2024 году Москва получила статус наставника по промышленному туризму. Проект помогает школьникам и студентам в профориентации, а жителям и гостям столицы – увидеть, как технологии меняют жизнь мегаполиса.
https://ria.ru/20250608/razrabotki-2021625006.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Стартовала регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром"

Началась регистрация на экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром"

© Фото : пресс-служба ДИППЭкскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром"
Экскурсия в рамках проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Экскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром"
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Началась регистрация на участие в летнем сезоне экскурсий по промышленным предприятиям Москвы в рамках проекта "Открой#Моспром", туры пройдут с 16 по 30 июня, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Регистрация доступна на официальном сайте проекта, а также в мини-приложении "Открытая промышленность" на базе социальной сети "ВКонтакте".
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"Открой#Моспром" — один из крупнейших российских проектов в сфере промышленного туризма, который успешно работает в столице с 2019 года. В нем принимают участие дети, подростки и взрослые — в 2024 году аудитория превысила 17 миллионов человек. Наибольшей популярностью среди москвичей и гостей столицы пользуются экскурсии по действующим заводам Москвы", - приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Он отметил, что этим летом москвичи, а также гости города смогут побывать на 16 ведущих производственных компаниях столицы. Там гости смогут познакомиться с современными технологиями изготовления высокотехнологичных изделий и товаров повседневного использования.
Участники во время экскурсий увидят производственные процессы изнутри, смогут поговорить с инженерами и технологами, а также узнать о новых разработках и инновациях в промышленности. Также во время экскурсии пройдут квизы, затем участники получат подарки.
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Так, участники летнего проекта увидят процесс производства кабельно-проводниковой продукции, а также узнают, как разрабатываются новые виды кабелей. Другой завод познакомит участников проекта с производством электрощитового, лифтового оборудования и комплектующих. Кроме того, у гостей появится возможность побывать на площадке московского производителя оптики и производителя одежды для дома, сна и спорта.
Еще у участников будет возможность посетить предприятие российской ракетно-космической промышленности. На этой экскурсии гостям расскажут, как развивалась авиационная отрасль. На экспозиции в историческом здании кондитерской фабрики гостей познакомят с ее историей, продемонстрируют образцы кондитерской упаковки XIX и XX веков и угостят чашечкой горячего шоколада.
Кроме того, в этом сезоне в проекте участвует компания–разработчик и светотехнической продукции для дорожной безопасности на базе альтернативных источников питания: солнечных панелей и ветрогенераторов.
Этим летом гости еще смогут посетить передовые площадки ОЭЗ "Технополис Москва". Так, участникам расскажут о полном цикле разработки и производства изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности, а также покажут процесс изготовления новых высокотехнологичных продуктов спортивного и лечебного питания.
Проект "Открой#Моспром" объединяет свыше 140 компаний и около 10 разных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции и другие специальные мероприятия. В 2024 году Москва получила статус наставника по промышленному туризму. Проект помогает школьникам и студентам в профориентации, а жителям и гостям столицы – увидеть, как технологии меняют жизнь мегаполиса.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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