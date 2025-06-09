https://ria.ru/20250609/moskva-2021714014.html

В Москве зарегистрировали рекордное количество браков

В Москве зарегистрировали рекордное количество браков - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве зарегистрировали рекордное количество браков

Более 7 тысяч браков было зарегистрировано в Москве в мае, это рекордное количество за 10 лет, сообщила журналистам начальник столичного управления ЗАГС... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:23:00+03:00

2025-06-09T09:23:00+03:00

2025-06-09T09:23:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 7 тысяч браков было зарегистрировано в Москве в мае, это рекордное количество за 10 лет, сообщила журналистам начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. "Всего в мае в столице было заключено свыше 7,2 тысячи браков - это на 43% больше, чем в мае 2024 года. Кроме того, это рекордный для мая показатель за последние 10 лет. Зарегистрировать брак в торжественной обстановке можно было во дворцах бракосочетания столицы и на выездных площадках проекта Мэра Москвы "Новые адреса счастья". В мае было открыто несколько новых площадок, а также дан старт сезону регистрации брака на летних локациях", - рассказала Уханева. Она отметила, что май стал самым популярным месяцем для заключения брака с начала года. Это связано, в том числе, с большим количеством "красивых" дат: в этом году особой популярностью пользуются даты с сочетанием пятёрок. "Самой популярной датой стало воскресенье, 25 мая, в этот день в Москве было создано более тысячи семей", - добавила Уханева. Она уточнила, что до этого максимальное количество браков в мае за последние 10 лет было в 2022 году, тогда в столице было заключено около 5,5 тысяч браков. Также более 5,4 тысяч браков было заключено в 2015 году, когда также были популярны красивые даты с сочетанием пятерок. "Чаще всего в мае 2025 года столичные пары выбирали Дворец бракосочетания № 1: в стенах самого популярного дворца было создано свыше 760 семей. Вторым по популярности стал Дворец бракосочетания № 4, а третьим – Шипиловский Дворец бракосочетания. Среди выездных площадок проекта Мэра Москвы "Новые адреса счастья" лидирующее место по количеству заключенных браков заняла площадка Башня ОКО ресторан "Birds". Также популярностью в мае пользовались гостиница "Националь" и библиотека-читальня имени Пушкина", - подчеркнула Уханева.

https://ria.ru/20241112/zags-1983215311.html

https://ria.ru/20250314/brak-2004900895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, светлана уханева