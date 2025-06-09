https://ria.ru/20250609/moskva-2021706159.html

МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в понедельник

МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в понедельник - РИА Новости, 09.06.2025

МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в понедельник

Гроза и дождь, усиление ветра до 17 метров в секунду и в отдельных районах град ожидаются в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:52:00+03:00

2025-06-09T07:52:00+03:00

2025-06-09T07:59:00+03:00

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49941/30/499413033_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_09f25547c7edcf64cf0b85974f898580.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гроза и дождь, усиление ветра до 17 метров в секунду и в отдельных районах град ожидаются в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по столице. "В период с 7 до 21 часа 9 июня на территории Москвы ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень и гроза, в отдельных районах град. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели в связи с ухудшением погоды рекомендуют парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными, управляя автомобилем, а также не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20250606/groza-2021256096.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы