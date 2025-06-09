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МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в понедельник - РИА Новости, 09.06.2025
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07:52 09.06.2025 (обновлено: 07:59 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/moskva-2021706159.html
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в понедельник
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в понедельник - РИА Новости, 09.06.2025
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в понедельник
Гроза и дождь, усиление ветра до 17 метров в секунду и в отдельных районах град ожидаются в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:52:00+03:00
2025-06-09T07:59:00+03:00
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гроза и дождь, усиление ветра до 17 метров в секунду и в отдельных районах град ожидаются в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по столице. "В период с 7 до 21 часа 9 июня на территории Москвы ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень и гроза, в отдельных районах град. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели в связи с ухудшением погоды рекомендуют парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными, управляя автомобилем, а также не оставлять детей без присмотра.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), День Победы
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в понедельник

МЧС: в Москве в понедельник ожидаются дождь, сильный ветер и град

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гроза и дождь, усиление ветра до 17 метров в секунду и в отдельных районах град ожидаются в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по столице.
"В период с 7 до 21 часа 9 июня на территории Москвы ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень и гроза, в отдельных районах град. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели в связи с ухудшением погоды рекомендуют парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными, управляя автомобилем, а также не оставлять детей без присмотра.
Гроза - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу
6 июня, 10:26
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)День Победы
 
 
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