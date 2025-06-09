https://ria.ru/20250609/moshenniki-2021773820.html

МВД предупредило о мошенниках, предлагающих вакансии

МВД предупредило о мошенниках, предлагающих вакансии - РИА Новости, 09.06.2025

МВД предупредило о мошенниках, предлагающих вакансии

Рекрутеры мошеннических колл-центров находят потенциальных жертв, владеющих русским языком, в мессенджере и предлагают "вакансию" менеджера по продажам с... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:14:00+03:00

2025-06-09T13:14:00+03:00

2025-06-09T13:14:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рекрутеры мошеннических колл-центров находят потенциальных жертв, владеющих русским языком, в мессенджере и предлагают "вакансию" менеджера по продажам с локацией в Киеве, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Вакансия для специалистов в сфере продаж с локацией в Киеве и знанием русского языка - однозначный красный флаг", - говорится в сообщении. Мошенники за подобную "вакансию" обещают заработную плату в размере от одной тысячи долларов, а также процент от продаж. С потенциальными жертвами аферисты связываются через мессенджеры. У них обычно недавно обновлена фотография и имя, это должно насторожить, следует из опубликованных ведомством материалов.

https://ria.ru/20250608/moshenniki-2021581841.html

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2025

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)