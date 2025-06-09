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Со дна Балтийского моря подняли более 9,5 тысячи снарядов времен ВОВ
Со дна Балтийского моря подняли более 9,5 тысячи снарядов времен ВОВ - РИА Новости, 09.06.2025
Со дна Балтийского моря подняли более 9,5 тысячи снарядов времен ВОВ
Более 9,5 тысяч боеприпасов времен Великой отечественной войны подняли специалисты МЧС России со дна Балтийского моря, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:44:00+03:00
2025-06-09T07:44:00+03:00
2025-06-09T11:46:00+03:00
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балтийское море
балтийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 9,5 тысяч боеприпасов времен Великой отечественной войны подняли специалисты МЧС России со дна Балтийского моря, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Сводный отряд МЧС России продолжает очищать акваторию Балтийского моря от взрывоопасного наследия Великой Отечественной войны. Немецкая баржа затоплена у берегов Балтийска с 1945 года. Разломанное судно покоится на 17-метровой глубине. Останки и местность вокруг усеяны сотней тысяч снарядов. Разминирование продолжается уже 6 лет. Только за последний месяц со дна поднято более 9,5 тысяч снарядов. Работы проводятся на пожарно-спасательном катере "Игорь Прокопчик", - говорится в сообщении. Отмечается, что калининградские спасатели доставляют на берег и передают взрывоопасный груз инженерным войскам, которые вывозят его на полигон и уничтожают.
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россия, балтийское море, балтийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Балтийское море, Балтийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Со дна Балтийского моря подняли более 9,5 тысячи снарядов времен ВОВ
МЧС: со дна Балтийского моря подняли более 9,5 тысячи снарядов времен ВОВ