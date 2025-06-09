https://ria.ru/20250609/moldaviya-2021749650.html

Молдавская прокуратура попросила продлить арест Гуцул

Молдавская прокуратура попросила продлить арест Гуцул - РИА Новости, 09.06.2025

Молдавская прокуратура попросила продлить арест Гуцул

Прокуроры Молдавии ходатайствовали о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней, суд рассмотрит этот вопрос в среду, заявил РИА... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:46:00+03:00

2025-06-09T11:46:00+03:00

2025-06-09T11:52:00+03:00

молдавия

гагаузия

кишинев

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московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

sputnik молдова

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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Прокуроры Молдавии ходатайствовали о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней, суд рассмотрит этот вопрос в среду, заявил РИА Новости адвокат Наталья Байрам.Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в финансировании запрещенной в стране партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинева 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Домашний арест Гуцул истекает 13 июня."Прокуроры ходатайствовали о продлении домашнего ареста еще на 30 дней. В среду в 14.00 в суде сектора Чеканы будет рассматриваться ходатайство прокурора", - сказала Байрам.Адвокат напомнила, что у Гуцул мера пресечения по делу, которое только на стадии уголовного преследования и связано оно с избирательной кампанией в Гагаузии в 23 году. "Прокуроры ничего нового в этом ходатайстве не пишут, этот документ -копипейст из первого ходатайства, ни одна буква не изменена, ни одна запятая. И не прилагается ни одного документа, подтверждающего существование хотя бы одного из рисков, которые указываются - риск побега, риск влияния на свидетелей, риск разрушения доказательств. А то, что пишут, это просто выписки из закона, без того, чтобы дать им оценку, соответствующей обстоятельствам дела, соответствующие характеристики личности Евгении Гуцул. То есть формальность", - пояснила она.По словам Байрам, Гуцул уже три месяца находится в заключении, а о ней ни разу не вспомнил прокурор, чтобы провести какие-то процессуальные действия с ее участием. "Прокурор говорит, что есть множество свидетелей, которые сообщают о том, что их склоняли к тому, чтобы они донатили в кампанию. Мы говорим, что даже не знаем этих людей, просим провести нам очные ставки, как то предусматривает уголовно-процессуальный кодекс. Прокуроры также говорят, что есть многие формуляры пожертвований, где подписи не принадлежат тем, кто это якобы подписывал. Но нет ни одного постановления о назначении экспертизы о подлинности подписи", - подчеркнула адвокат.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html

https://ria.ru/20250530/nalogovaya-2020008108.html

https://ria.ru/20250529/gutsul-2019845803.html

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молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, sputnik молдова