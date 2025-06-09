https://ria.ru/20250609/moldavija-2021847565.html

В Молдавии оппозиция провела пикет у госпредприятия Energocom

В Молдавии оппозиция провела пикет у госпредприятия Energocom - РИА Новости, 09.06.2025

В Молдавии оппозиция провела пикет у госпредприятия Energocom

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) в понедельник провела пикет у здания госпредприятия Energocom против повышения тарифов на газ и... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:48:00+03:00

2025-06-09T17:48:00+03:00

2025-06-09T17:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 июн – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) в понедельник провела пикет у здания госпредприятия Energocom против повышения тарифов на газ и электроэнергию, обвинив Евросоюз в поддержке энергокризиса в стране. Трансляция акции протеста велась в режиме онлайн в социальной сети Facebook* Ранее лидеры ряда оппозиционных партий Молдавии обвинили власти республики в использовании энергокризиса для хищения бюджетных средств через смену поставщика газа. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) предупредило в начале апреля, что может лишить "Молдовагаз" лицензии на поставку природного газа, если компания не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. Ранее этот срок был установлен до 30 сентября 2026 года. В мае НАРЭ назначило компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия. Компания возьмет у ЕБРР кредит на 400 миллионов евро на закупку газа под гарантии правительства. "Порядка 300 миллионов евро кредита, 400 миллионов сейчас — всё идёт в компании, связанные с европейскими консультантами. Мы оплачиваем консультации, чтобы нас учили, как нас грабить. Это позор", — заявил в ходе акции депутат горсовета Кишинёва от Партии социалистов Александр Одинцов. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, обеспечением Молдавии голубым топливом занимается гопкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020065931.html

https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021441568.html

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молдавия, россия, кишинев, молдовагаз, европейский банк реконструкции и развития, в мире