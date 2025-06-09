https://ria.ru/20250609/moldavija-2021774144.html

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в навязчивой борьбе с "русской угрозой"

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в навязчивой борьбе с "русской угрозой" - РИА Новости, 09.06.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в навязчивой борьбе с "русской угрозой"

Власти Молдавии навязчивой борьбой с "русской угрозой" прикрывают собственные управленческие промахи, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:15:00+03:00

2025-06-09T13:15:00+03:00

2025-06-09T13:15:00+03:00

в мире

молдавия

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москва

влад филат

майя санду

дмитрий песков

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Власти Молдавии навязчивой борьбой с "русской угрозой" прикрывают собственные управленческие промахи, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Похоже, эта навязчивая борьба правительства с "русскими" оказалась достаточной для того, чтобы некоторые европейские чиновники закрыли глаза на все промахи… Нам тяжело не потому, что "на нас нападают русские", а потому, что нами плохо управляют. На 2024 год у нас экономический рост всего 0,1% — и это, якобы, успех, но даже эти цифры взяты из официальных данных — поэтому "приукрашены", - написал Филат в своем Telegram-канале. Экс-премьер обратил внимание на то, что в других странах ситуация намного лучше, чем в Молдавии. И привел в пример Грузию, которая в апреле 2025 года зафиксировала экономический рост на 7,5%, а также соседнюю Украину с 4,5% роста. "Единственная страна, которая "не может" — это Молдова. И не из-за географии, а из-за руководства. Что именно мешает Молдове? Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), - подчеркнул Филат. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250608/moldaviya-2021651675.html

https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021517834.html

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в мире, молдавия, россия, москва, влад филат, майя санду, дмитрий песков, задержание главы гагаузии гуцул