Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в навязчивой борьбе с "русской угрозой" - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/moldavija-2021774144.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в навязчивой борьбе с "русской угрозой"
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в навязчивой борьбе с "русской угрозой" - РИА Новости, 09.06.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в навязчивой борьбе с "русской угрозой"
Власти Молдавии навязчивой борьбой с "русской угрозой" прикрывают собственные управленческие промахи, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:15:00+03:00
2025-06-09T13:15:00+03:00
в мире
молдавия
россия
москва
влад филат
майя санду
дмитрий песков
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397582_0:100:1341:854_1920x0_80_0_0_06f5b0b24929c922393d2809c147ffbf.jpg
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Власти Молдавии навязчивой борьбой с "русской угрозой" прикрывают собственные управленческие промахи, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Похоже, эта навязчивая борьба правительства с "русскими" оказалась достаточной для того, чтобы некоторые европейские чиновники закрыли глаза на все промахи… Нам тяжело не потому, что "на нас нападают русские", а потому, что нами плохо управляют. На 2024 год у нас экономический рост всего 0,1% — и это, якобы, успех, но даже эти цифры взяты из официальных данных — поэтому "приукрашены", - написал Филат в своем Telegram-канале. Экс-премьер обратил внимание на то, что в других странах ситуация намного лучше, чем в Молдавии. И привел в пример Грузию, которая в апреле 2025 года зафиксировала экономический рост на 7,5%, а также соседнюю Украину с 4,5% роста. "Единственная страна, которая "не может" — это Молдова. И не из-за географии, а из-за руководства. Что именно мешает Молдове? Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), - подчеркнул Филат. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250608/moldaviya-2021651675.html
https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021517834.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397582_75:0:1266:893_1920x0_80_0_0_cc1c96dcb9245237ad1826d5300885df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, москва, влад филат, майя санду, дмитрий песков, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Влад Филат, Майя Санду, Дмитрий Песков, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в навязчивой борьбе с "русской угрозой"

Филат: Кишинев скрывает свои промахи навязчивой борьбой с русской угрозой

© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Власти Молдавии навязчивой борьбой с "русской угрозой" прикрывают собственные управленческие промахи, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Похоже, эта навязчивая борьба правительства с "русскими" оказалась достаточной для того, чтобы некоторые европейские чиновники закрыли глаза на все промахи… Нам тяжело не потому, что "на нас нападают русские", а потому, что нами плохо управляют. На 2024 год у нас экономический рост всего 0,1% — и это, якобы, успех, но даже эти цифры взяты из официальных данных — поэтому "приукрашены", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Власти Молдавии считают страну временным проектом, заявил эксперт
Вчера, 17:41
Экс-премьер обратил внимание на то, что в других странах ситуация намного лучше, чем в Молдавии. И привел в пример Грузию, которая в апреле 2025 года зафиксировала экономический рост на 7,5%, а также соседнюю Украину с 4,5% роста.
"Единственная страна, которая "не может" — это Молдова. И не из-за географии, а из-за руководства. Что именно мешает Молдове? Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), - подчеркнул Филат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Молдавии полиция задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг
7 июня, 15:27
 
В миреМолдавияРоссияМоскваВлад ФилатМайя СандуДмитрий ПесковЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала