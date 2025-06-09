https://ria.ru/20250609/mishustin-2021837941.html

Мишустин поручил Григоренко проработать озвученные на ЦИПР-2025 предложения

Мишустин поручил Григоренко проработать озвученные на ЦИПР-2025 предложения - РИА Новости, 09.06.2025

Мишустин поручил Григоренко проработать озвученные на ЦИПР-2025 предложения

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко проработать предложения и идеи, озвученные на прошедшей конференции "Цифровая... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:58:00+03:00

2025-06-09T16:58:00+03:00

2025-06-09T16:58:00+03:00

экономика

россия

нижний новгород

михаил мишустин

дмитрий григоренко

ципр-2025

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко проработать предложения и идеи, озвученные на прошедшей конференции "Цифровая индустрия промышленной России", и сформировать перечень поручений для подготовки решений о поддержке отрасли. Мишустин 3 июня принял участие в пленарной сессии десятой ежегодной конференции ЦИПР, которая проходила в Нижнем Новгороде. Об итогах этой поездки он упомянул на заседании правительства в понедельник, отметив активное развитие отечественной ИТ-индустрии. "Дмитрий Юрьевич, надо проработать предложения и идеи, которые звучали на конференции. Вы там дальше продолжали работать с коллегами. И с учётом обратной связи от бизнеса сформировать перечень поручений по итогам ЦИПР для подготовки решений, в том числе, о чём мы с вами говорили, по поддержке отрасли", - обратился Мишустин к Григоренко в ходе заседания кабмина. Премьер напомнил о задаче обеспечить технологическую независимость России от иностранного программного обеспечения и подчеркнул, что ее выполнение требует слаженных действий от предпринимателей, разработчиков и заказчиков.

https://ria.ru/20250609/ii-2021837131.html

россия

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, нижний новгород, михаил мишустин, дмитрий григоренко, ципр-2025