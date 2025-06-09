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Мишустин поручил Григоренко проработать озвученные на ЦИПР-2025 предложения - РИА Новости, 09.06.2025
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16:58 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/mishustin-2021837941.html
Мишустин поручил Григоренко проработать озвученные на ЦИПР-2025 предложения
Мишустин поручил Григоренко проработать озвученные на ЦИПР-2025 предложения - РИА Новости, 09.06.2025
Мишустин поручил Григоренко проработать озвученные на ЦИПР-2025 предложения
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко проработать предложения и идеи, озвученные на прошедшей конференции "Цифровая... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:58:00+03:00
2025-06-09T16:58:00+03:00
экономика
россия
нижний новгород
михаил мишустин
дмитрий григоренко
ципр-2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко проработать предложения и идеи, озвученные на прошедшей конференции "Цифровая индустрия промышленной России", и сформировать перечень поручений для подготовки решений о поддержке отрасли. Мишустин 3 июня принял участие в пленарной сессии десятой ежегодной конференции ЦИПР, которая проходила в Нижнем Новгороде. Об итогах этой поездки он упомянул на заседании правительства в понедельник, отметив активное развитие отечественной ИТ-индустрии. "Дмитрий Юрьевич, надо проработать предложения и идеи, которые звучали на конференции. Вы там дальше продолжали работать с коллегами. И с учётом обратной связи от бизнеса сформировать перечень поручений по итогам ЦИПР для подготовки решений, в том числе, о чём мы с вами говорили, по поддержке отрасли", - обратился Мишустин к Григоренко в ходе заседания кабмина. Премьер напомнил о задаче обеспечить технологическую независимость России от иностранного программного обеспечения и подчеркнул, что ее выполнение требует слаженных действий от предпринимателей, разработчиков и заказчиков.
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экономика, россия, нижний новгород, михаил мишустин, дмитрий григоренко, ципр-2025
Экономика, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, ЦИПР-2025
Мишустин поручил Григоренко проработать озвученные на ЦИПР-2025 предложения

Мишустин попросил Григоренко проработать предложения по поддержке ИТ-отрасли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко проработать предложения и идеи, озвученные на прошедшей конференции "Цифровая индустрия промышленной России", и сформировать перечень поручений для подготовки решений о поддержке отрасли.
Мишустин 3 июня принял участие в пленарной сессии десятой ежегодной конференции ЦИПР, которая проходила в Нижнем Новгороде. Об итогах этой поездки он упомянул на заседании правительства в понедельник, отметив активное развитие отечественной ИТ-индустрии.
«
"Дмитрий Юрьевич, надо проработать предложения и идеи, которые звучали на конференции. Вы там дальше продолжали работать с коллегами. И с учётом обратной связи от бизнеса сформировать перечень поручений по итогам ЦИПР для подготовки решений, в том числе, о чём мы с вами говорили, по поддержке отрасли", - обратился Мишустин к Григоренко в ходе заседания кабмина.
Премьер напомнил о задаче обеспечить технологическую независимость России от иностранного программного обеспечения и подчеркнул, что ее выполнение требует слаженных действий от предпринимателей, разработчиков и заказчиков.
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ЭкономикаРоссияНижний НовгородМихаил МишустинДмитрий ГригоренкоЦИПР-2025
 
 
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