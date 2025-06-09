https://ria.ru/20250609/mishustin-2021829215.html
Мишустин предложил обсудить финансирование нацпроектов
Мишустин предложил обсудить финансирование нацпроектов - РИА Новости, 09.06.2025
Мишустин предложил обсудить финансирование нацпроектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил на заседании кабмина в понедельник обсудить детали финансирования новых нацпроектов. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:18:00+03:00
2025-06-09T16:18:00+03:00
2025-06-09T16:18:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил на заседании кабмина в понедельник обсудить детали финансирования новых нацпроектов. "Глава государства поручил оперативно провести анализ таких проектов на соответствие поставленной задаче, чтобы она решалась максимально эффективно с четко определенными приоритетами финансирования. Это очень важно, мы как раз обсудим детали, связанные в том числе с финансированием именно этих проектов", - сказал Мишустин на заседании правительства. Кроме того, премьер-министр указал на обеспечение отраслевой нормативно-правовой базы. "Она должна создаваться опережающими темпами, каждый ответственный за реализацию национального проекта знает свою задачу. Подготовку и принятие актов нужно максимально ускорить и обозначить четкие сроки этой работы. Здесь я просил бы дополнительно проработать вопрос упрощения введения экспериментальных правовых режимов, нужны типовые решения, которые позволят оперативно вводить отраслевое регулирование", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250606/mishustin-2021368630.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин предложил обсудить финансирование нацпроектов
Мишустин предложил обсудить финансирование нацпроектов на заседании кабмина