https://ria.ru/20250609/mishustin-2021829121.html

Мишустин рассказал о реконструкции дорожных сетей в новых регионах

Мишустин рассказал о реконструкции дорожных сетей в новых регионах - РИА Новости, 09.06.2025

Мишустин рассказал о реконструкции дорожных сетей в новых регионах

Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:16:00+03:00

2025-06-09T16:16:00+03:00

2025-06-09T16:40:00+03:00

россия

экономика

луганская народная республика

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что в течение трех лет вся дорожная сеть в новых регионах должна быть приведена в нормативное состояние."Для этого предстоит сделать еще немало, в том числе провести текущий ремонт и реконструкцию около 100 километров улиц, местных муниципальных и региональных трасс, для чего направим около 2,5 миллиардов рублей Донецкой, Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям", - сказал Мишустин.Он также отметил, что важно тщательно контролировать сроки выполнения работ."Все ресурсы, которые будут выделены на эти цели, должны поступать без задержек", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20250609/mishustin-2021828739.html

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россия, экономика, луганская народная республика, михаил мишустин, владимир путин