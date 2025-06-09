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Мишустин рассказал о реконструкции дорожных сетей в новых регионах - РИА Новости, 09.06.2025
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16:16 09.06.2025 (обновлено: 16:40 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/mishustin-2021829121.html
Мишустин рассказал о реконструкции дорожных сетей в новых регионах
Мишустин рассказал о реконструкции дорожных сетей в новых регионах - РИА Новости, 09.06.2025
Мишустин рассказал о реконструкции дорожных сетей в новых регионах
Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:16:00+03:00
2025-06-09T16:40:00+03:00
россия
экономика
луганская народная республика
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что в течение трех лет вся дорожная сеть в новых регионах должна быть приведена в нормативное состояние."Для этого предстоит сделать еще немало, в том числе провести текущий ремонт и реконструкцию около 100 километров улиц, местных муниципальных и региональных трасс, для чего направим около 2,5 миллиардов рублей Донецкой, Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям", - сказал Мишустин.Он также отметил, что важно тщательно контролировать сроки выполнения работ."Все ресурсы, которые будут выделены на эти цели, должны поступать без задержек", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20250609/mishustin-2021828739.html
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россия, экономика, луганская народная республика, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Экономика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал о реконструкции дорожных сетей в новых регионах

Мишустин: на реконструкцию дорожных сетей в новых регионах выделят 2,5 млрд руб

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 9 июня 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 9 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 9 июня 2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что в течение трех лет вся дорожная сеть в новых регионах должна быть приведена в нормативное состояние.
"Для этого предстоит сделать еще немало, в том числе провести текущий ремонт и реконструкцию около 100 километров улиц, местных муниципальных и региональных трасс, для чего направим около 2,5 миллиардов рублей Донецкой, Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что важно тщательно контролировать сроки выполнения работ.
"Все ресурсы, которые будут выделены на эти цели, должны поступать без задержек", - подчеркнул премьер.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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РоссияЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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