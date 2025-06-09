https://ria.ru/20250609/mishustin-2021828739.html
Мишустин назвал условия для корректировки нацпроектов
Мишустин назвал условия для корректировки нацпроектов - РИА Новости, 09.06.2025
Мишустин назвал условия для корректировки нацпроектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал учесть приоритеты стратегии пространственного развития РФ при корректировке национальных проектов. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:14:00+03:00
2025-06-09T16:14:00+03:00
2025-06-09T16:14:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал учесть приоритеты стратегии пространственного развития РФ при корректировке национальных проектов. "При корректировке национальных проектов должны быть учтены приоритеты стратегии пространственного развития и завершено включение в них мероприятий мастер-планов дальневосточных и арктических городов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
https://ria.ru/20250606/mishustin-2021368630.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин назвал условия для корректировки нацпроектов
Мишустин: при корректировке нацпроектов должны быть учтены приоритеты стратегии