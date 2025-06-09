https://ria.ru/20250609/mishustin-2021826658.html

Мишустин рассказал о сроках выполнения поручений Путина по нацпроектам

Мишустин рассказал о сроках выполнения поручений Путина по нацпроектам - РИА Новости, 09.06.2025

Мишустин рассказал о сроках выполнения поручений Путина по нацпроектам

Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся реализации новых нацпроектов, должны быть исполнены в максимально короткие сроки, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:06:00+03:00

2025-06-09T16:06:00+03:00

2025-06-09T16:40:00+03:00

михаил мишустин

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся реализации новых нацпроектов, должны быть исполнены в максимально короткие сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Глава государства поручил не сбавлять динамику и уже сейчас формировать новые цели. Конечно, объективно оценивая свои возможности. Там, где уже достигли плановых показателей, – ставить более амбициозные задачи по преображению нашей страны, улучшению качества жизни людей. Еще раз подчеркну – все поручения президента должны быть исполнены в максимально короткие сроки", - сказал Мишустин на совещании с правительством.

https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021374967.html

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михаил мишустин, россия, владимир путин, политика