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Мишустин рассказал о сроках выполнения поручений Путина по нацпроектам
Мишустин рассказал о сроках выполнения поручений Путина по нацпроектам - РИА Новости, 09.06.2025
Мишустин рассказал о сроках выполнения поручений Путина по нацпроектам
Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся реализации новых нацпроектов, должны быть исполнены в максимально короткие сроки, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:06:00+03:00
2025-06-09T16:06:00+03:00
2025-06-09T16:40:00+03:00
михаил мишустин
россия
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политика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся реализации новых нацпроектов, должны быть исполнены в максимально короткие сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Глава государства поручил не сбавлять динамику и уже сейчас формировать новые цели. Конечно, объективно оценивая свои возможности. Там, где уже достигли плановых показателей, – ставить более амбициозные задачи по преображению нашей страны, улучшению качества жизни людей. Еще раз подчеркну – все поручения президента должны быть исполнены в максимально короткие сроки", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
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михаил мишустин, россия, владимир путин, политика
Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин, Политика
Мишустин рассказал о сроках выполнения поручений Путина по нацпроектам
Мишустин: поручения Путина по нацпроектам должны исполняться в кратчайшие сроки