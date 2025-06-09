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Мединский ответил на вопрос, в каком случае возможен быстрый мир с Украиной

Мединский ответил на вопрос, в каком случае возможен быстрый мир с Украиной - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский ответил на вопрос, в каком случае возможен быстрый мир с Украиной

Россия и Украина могут очень быстро договориться на приемлемых условиях, если переговорщики из Киева будут руководствоваться интересами Украины, а не Европы,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:28:00+03:00

2025-06-09T18:28:00+03:00

2025-06-09T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Украина могут очень быстро договориться на приемлемых условиях, если переговорщики из Киева будут руководствоваться интересами Украины, а не Европы, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский."Если руководствоваться интересами Украины и украинского народа, и я вижу в глазах той команды, что они живые люди, они это сами понимают, то можно очень быстро договориться на приемлемых условиях", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".Мединский назвал понятной позицию президента США Дональда Трампа, которого волнуют интересы Америки, а не, например, Британии, Евросоюза или Китая."У Украины должны быть интересы Украины", - подчеркнул Мединский.

https://ria.ru/20250607/germaniya-2021432298.html

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