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Мединский ответил на вопрос, в каком случае возможен быстрый мир с Украиной
Мединский ответил на вопрос, в каком случае возможен быстрый мир с Украиной - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский ответил на вопрос, в каком случае возможен быстрый мир с Украиной
Россия и Украина могут очень быстро договориться на приемлемых условиях, если переговорщики из Киева будут руководствоваться интересами Украины, а не Европы,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:28:00+03:00
2025-06-09T18:28:00+03:00
2025-06-09T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Украина могут очень быстро договориться на приемлемых условиях, если переговорщики из Киева будут руководствоваться интересами Украины, а не Европы, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский."Если руководствоваться интересами Украины и украинского народа, и я вижу в глазах той команды, что они живые люди, они это сами понимают, то можно очень быстро договориться на приемлемых условиях", - сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса".Мединский назвал понятной позицию президента США Дональда Трампа, которого волнуют интересы Америки, а не, например, Британии, Евросоюза или Китая."У Украины должны быть интересы Украины", - подчеркнул Мединский.
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европа, киев, украина, в мире, россия, владимир мединский, дональд трамп
Европа, Киев, Украина, В мире, Россия, Владимир Мединский, Дональд Трамп
Мединский ответил на вопрос, в каком случае возможен быстрый мир с Украиной
Мединский: с Киевом можно договориться, если он не будет учитывать интересы ЕС