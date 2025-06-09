https://ria.ru/20250609/mintsifra-2021738608.html

В Минцифры рассказали о преимуществах национального мессенджера

В Минцифры рассказали о преимуществах национального мессенджера - РИА Новости, 09.06.2025

В Минцифры рассказали о преимуществах национального мессенджера

Пользователи национального мессенджера не смогут зарегистрироваться на платформе, используя подменные и виртуальные номера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:12:00+03:00

2025-06-09T11:12:00+03:00

2025-06-09T11:12:00+03:00

технологии

россия

максут шадаев

сергей боярский

госдума рф

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пользователи национального мессенджера не смогут зарегистрироваться на платформе, используя подменные и виртуальные номера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. "Авторизация будет происходить первичная через СМС, в этой ситуации говорить о том, что какие-то сверхтребования возникают по идентификации, наверное, нельзя. Но при этом будет исключена возможность использования подменных номеров, виртуальных номеров и так далее. Мы точно будем уверены, что за этим номером стоит реальный человек", - сказал Шадаев, отметив, что номер для регистрации должен быть российским. Авторизация через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), добавил министр, будет необходима лишь тем пользователям, которые захотят воспользоваться государственными функциями, представленными на площадке. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский говорил, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. В понедельник он заявил, что текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду. Правительство РФ ранее поддержало законопроект. Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID. Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжах и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем.

https://ria.ru/20250601/rossija-2020199175.html

https://ria.ru/20250530/messendzher-2020069611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, максут шадаев, сергей боярский, госдума рф