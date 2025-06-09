Рейтинг@Mail.ru
В Минцифры рассказали о преимуществах национального мессенджера - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/mintsifra-2021738608.html
В Минцифры рассказали о преимуществах национального мессенджера
В Минцифры рассказали о преимуществах национального мессенджера - РИА Новости, 09.06.2025
В Минцифры рассказали о преимуществах национального мессенджера
Пользователи национального мессенджера не смогут зарегистрироваться на платформе, используя подменные и виртуальные номера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:12:00+03:00
2025-06-09T11:12:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
сергей боярский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пользователи национального мессенджера не смогут зарегистрироваться на платформе, используя подменные и виртуальные номера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. "Авторизация будет происходить первичная через СМС, в этой ситуации говорить о том, что какие-то сверхтребования возникают по идентификации, наверное, нельзя. Но при этом будет исключена возможность использования подменных номеров, виртуальных номеров и так далее. Мы точно будем уверены, что за этим номером стоит реальный человек", - сказал Шадаев, отметив, что номер для регистрации должен быть российским. Авторизация через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), добавил министр, будет необходима лишь тем пользователям, которые захотят воспользоваться государственными функциями, представленными на площадке. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский говорил, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. В понедельник он заявил, что текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду. Правительство РФ ранее поддержало законопроект. Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID. Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжах и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем.
https://ria.ru/20250601/rossija-2020199175.html
https://ria.ru/20250530/messendzher-2020069611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, максут шадаев, сергей боярский, госдума рф
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Минцифры рассказали о преимуществах национального мессенджера

Шадаев: в нацмессенджере невозможно будет зарегистрироваться с подменных номеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пользователи национального мессенджера не смогут зарегистрироваться на платформе, используя подменные и виртуальные номера, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы.
"Авторизация будет происходить первичная через СМС, в этой ситуации говорить о том, что какие-то сверхтребования возникают по идентификации, наверное, нельзя. Но при этом будет исключена возможность использования подменных номеров, виртуальных номеров и так далее. Мы точно будем уверены, что за этим номером стоит реальный человек", - сказал Шадаев, отметив, что номер для регистрации должен быть российским.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Госорганам запретили общаться с россиянами через иностранные мессенджеры
1 июня, 00:04
Авторизация через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), добавил министр, будет необходима лишь тем пользователям, которые захотят воспользоваться государственными функциями, представленными на площадке.
Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский говорил, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. В понедельник он заявил, что текст законопроекта готов к процедуре третьего чтения и может быть рассмотрен в среду. Правительство РФ ранее поддержало законопроект.
Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID.
Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжах и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры
30 мая, 20:40
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала