https://ria.ru/20250609/mihalkov-2021845852.html

Михалков выступит на заседании Госдумы

Михалков выступит на заседании Госдумы - РИА Новости, 09.06.2025

Михалков выступит на заседании Госдумы

Народный артист России, режиссер Никита Михалков выступит перед депутатами Госдумы 17 июня, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:41:00+03:00

2025-06-09T17:41:00+03:00

2025-06-09T17:41:00+03:00

культура

россия

никита михалков

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков выступит перед депутатами Госдумы 17 июня, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "17 июня в Думе выступит Никита Михалков", - отметил Володин. Идею пригласить Михалкова ранее озвучил депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Анатолий Грешневиков. Володин поддержал это предложение, отметив, что Михалков очень многое делает для защиты ценностей, и его позиция заслуживает поддержки.

https://ria.ru/20240912/mikhalkov-1972396869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, никита михалков, вячеслав володин, госдума рф