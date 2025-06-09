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Михалков выступит на заседании Госдумы
Михалков выступит на заседании Госдумы - РИА Новости, 09.06.2025
Михалков выступит на заседании Госдумы
Народный артист России, режиссер Никита Михалков выступит перед депутатами Госдумы 17 июня, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:41:00+03:00
2025-06-09T17:41:00+03:00
2025-06-09T17:41:00+03:00
культура
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков выступит перед депутатами Госдумы 17 июня, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "17 июня в Думе выступит Никита Михалков", - отметил Володин. Идею пригласить Михалкова ранее озвучил депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Анатолий Грешневиков. Володин поддержал это предложение, отметив, что Михалков очень многое делает для защиты ценностей, и его позиция заслуживает поддержки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, никита михалков, вячеслав володин, госдума рф
Культура, Россия, Никита Михалков, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Михалков выступит на заседании Госдумы
Володин сообщил, что Никита Михалков выступит перед депутатами Госдумы 17 июня