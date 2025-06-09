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ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов - РИА Новости, 09.06.2025
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08:08 09.06.2025 (обновлено: 14:59 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/migranty-2021707353.html
ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов
ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов - РИА Новости, 09.06.2025
ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов
Госдума рассмотрит законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:08:00+03:00
2025-06-09T14:59:00+03:00
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. &lt;...&gt; Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов", — написал он.В перечень войдут:Володин напомнил, что Госдума уже приняла закон о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка и проверки легальности их пребывания в России.По словам спикера ГД, новые меры уже продемонстрировали свою эффективность, только четыре процента заявок на поступление в школы были одобрены. На конец мая до тестирования допустили лишь 17% кандидатов.МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранцев. Это позволит оперативно обмениваться информацией для принятия дальнейших решений, отметил Володин. Кроме того, это поможет снизить уровень преступности в этой среде.Закон также предполагает ведение федеральной информационной системы, в которой будут храниться результаты тестов на знание русского языка.Володин подчеркнул, что контроль за мигрантами и их учет должны быть прозрачными и эффективными.
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госдума рф, вячеслав володин, общество
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество
ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов

Володин: Госдума рассмотрит закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. <...> Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов", — написал он.
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В перечень войдут:
  • персональные данные ребенка и его родителей;
  • результаты тестов;
  • информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении;
  • сведения об обращении в образовательную организацию иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.
Володин напомнил, что Госдума уже приняла закон о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка и проверки легальности их пребывания в России.
По словам спикера ГД, новые меры уже продемонстрировали свою эффективность, только четыре процента заявок на поступление в школы были одобрены. На конец мая до тестирования допустили лишь 17% кандидатов.
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МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранцев. Это позволит оперативно обмениваться информацией для принятия дальнейших решений, отметил Володин. Кроме того, это поможет снизить уровень преступности в этой среде.
Закон также предполагает ведение федеральной информационной системы, в которой будут храниться результаты тестов на знание русского языка.
Володин подчеркнул, что контроль за мигрантами и их учет должны быть прозрачными и эффективными.
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