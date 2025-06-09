https://ria.ru/20250609/migranty-2021707353.html
ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов
ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов - РИА Новости, 09.06.2025
ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов
Госдума рассмотрит законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:08:00+03:00
2025-06-09T08:08:00+03:00
2025-06-09T14:59:00+03:00
госдума рф
вячеслав володин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. <...> Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов", — написал он.В перечень войдут:Володин напомнил, что Госдума уже приняла закон о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка и проверки легальности их пребывания в России.По словам спикера ГД, новые меры уже продемонстрировали свою эффективность, только четыре процента заявок на поступление в школы были одобрены. На конец мая до тестирования допустили лишь 17% кандидатов.МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранцев. Это позволит оперативно обмениваться информацией для принятия дальнейших решений, отметил Володин. Кроме того, это поможет снизить уровень преступности в этой среде.Закон также предполагает ведение федеральной информационной системы, в которой будут храниться результаты тестов на знание русского языка.Володин подчеркнул, что контроль за мигрантами и их учет должны быть прозрачными и эффективными.
https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html
https://ria.ru/20200529/1572186746.html
https://ria.ru/20250608/pensioner-2021679844.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, общество
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество
ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов
Володин: Госдума рассмотрит закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Госдума рассмотрит законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
.
"На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. <...> Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов", — написал он.
- персональные данные ребенка и его родителей;
- результаты тестов;
- информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении;
- сведения об обращении в образовательную организацию иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.
Володин напомнил, что Госдума уже приняла закон о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка и проверки легальности их пребывания в России.
По словам спикера ГД, новые меры уже продемонстрировали свою эффективность, только четыре процента заявок на поступление в школы были одобрены. На конец мая до тестирования допустили лишь 17% кандидатов.
МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранцев. Это позволит оперативно обмениваться информацией для принятия дальнейших решений, отметил Володин. Кроме того, это поможет снизить уровень преступности в этой среде.
Закон также предполагает ведение федеральной информационной системы, в которой будут храниться результаты тестов на знание русского языка.
Володин подчеркнул, что контроль за мигрантами и их учет должны быть прозрачными и эффективными.