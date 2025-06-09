https://ria.ru/20250609/migranty-2021707353.html

ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов

ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов - РИА Новости, 09.06.2025

ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов

Госдума рассмотрит законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:08:00+03:00

2025-06-09T08:08:00+03:00

2025-06-09T14:59:00+03:00

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики. <...> Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов", — написал он.В перечень войдут:Володин напомнил, что Госдума уже приняла закон о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского языка и проверки легальности их пребывания в России.По словам спикера ГД, новые меры уже продемонстрировали свою эффективность, только четыре процента заявок на поступление в школы были одобрены. На конец мая до тестирования допустили лишь 17% кандидатов.МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранцев. Это позволит оперативно обмениваться информацией для принятия дальнейших решений, отметил Володин. Кроме того, это поможет снизить уровень преступности в этой среде.Закон также предполагает ведение федеральной информационной системы, в которой будут храниться результаты тестов на знание русского языка.Володин подчеркнул, что контроль за мигрантами и их учет должны быть прозрачными и эффективными.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, вячеслав володин, общество