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МИД Турции прокомментировал ситуацию с судном "Мадлен" - РИА Новости, 09.06.2025
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11:32 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/mid-2021745687.html
МИД Турции прокомментировал ситуацию с судном "Мадлен"
МИД Турции прокомментировал ситуацию с судном "Мадлен" - РИА Новости, 09.06.2025
МИД Турции прокомментировал ситуацию с судном "Мадлен"
МИД Турции назвал нарушением международного права вмешательство израильских сил в плавание судна "Мадлен", доставляющего гуманитарную помощь для жителей сектора РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:32:00+03:00
2025-06-09T11:32:00+03:00
в мире
израиль
турция
средиземное море
грета тунберг
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АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. МИД Турции назвал нарушением международного права вмешательство израильских сил в плавание судна "Мадлен", доставляющего гуманитарную помощь для жителей сектора Газы. В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны. "Действия израильских сил против судна "Мадлен", которое отправилось в плавание в международных водах для доставки гуманитарной помощи в Газу, в том числе нашим гражданам, является явным нарушением международного права. Это чудовищное нападение правительства (Беньямина) Нетаньяху, которое также угрожает свободе судоходства и безопасности на море, еще раз доказало, что Израиль является террористическим государством",- говорится в заявлении турецкого МИД. "Оправданная реакция международного сообщества против геноцидной политики Израиля, который использует голод как оружие в Газе и препятствует доставке гуманитарной помощи, будет продолжаться. Агрессивное и беззаконное поведение Израиля не заставит замолчать голоса, защищающие человеческие ценности",- говорится в заявлении. Парусное судно "Мадлен", на котором находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250609/kats-2021717343.html
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021697914.html
израиль
турция
средиземное море
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Пассажиры с судна "Мадлен" с Гретой Тунберг
МИД Израиля заявил, что судно с Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, все пассажиры вернутся в свои страны.
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в мире, израиль, турция, средиземное море, грета тунберг
В мире, Израиль, Турция, Средиземное море, Грета Тунберг
МИД Турции прокомментировал ситуацию с судном "Мадлен"

МИД Турции назвал ситуацию с судном "Мадлен" нарушением международного права

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АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. МИД Турции назвал нарушением международного права вмешательство израильских сил в плавание судна "Мадлен", доставляющего гуманитарную помощь для жителей сектора Газы.
В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны.
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"Действия израильских сил против судна "Мадлен", которое отправилось в плавание в международных водах для доставки гуманитарной помощи в Газу, в том числе нашим гражданам, является явным нарушением международного права. Это чудовищное нападение правительства (Беньямина) Нетаньяху, которое также угрожает свободе судоходства и безопасности на море, еще раз доказало, что Израиль является террористическим государством",- говорится в заявлении турецкого МИД.
"Оправданная реакция международного сообщества против геноцидной политики Израиля, который использует голод как оружие в Газе и препятствует доставке гуманитарной помощи, будет продолжаться. Агрессивное и беззаконное поведение Израиля не заставит замолчать голоса, защищающие человеческие ценности",- говорится в заявлении.
Парусное судно "Мадлен", на котором находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
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В миреИзраильТурцияСредиземное мореГрета Тунберг
 
 
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