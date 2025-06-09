https://ria.ru/20250609/mid-2021745687.html

МИД Турции прокомментировал ситуацию с судном "Мадлен"

МИД Турции прокомментировал ситуацию с судном "Мадлен" - РИА Новости, 09.06.2025

МИД Турции прокомментировал ситуацию с судном "Мадлен"

МИД Турции назвал нарушением международного права вмешательство израильских сил в плавание судна "Мадлен", доставляющего гуманитарную помощь для жителей сектора РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:32:00+03:00

2025-06-09T11:32:00+03:00

2025-06-09T11:32:00+03:00

в мире

израиль

турция

средиземное море

грета тунберг

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АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. МИД Турции назвал нарушением международного права вмешательство израильских сил в плавание судна "Мадлен", доставляющего гуманитарную помощь для жителей сектора Газы. В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны. "Действия израильских сил против судна "Мадлен", которое отправилось в плавание в международных водах для доставки гуманитарной помощи в Газу, в том числе нашим гражданам, является явным нарушением международного права. Это чудовищное нападение правительства (Беньямина) Нетаньяху, которое также угрожает свободе судоходства и безопасности на море, еще раз доказало, что Израиль является террористическим государством",- говорится в заявлении турецкого МИД. "Оправданная реакция международного сообщества против геноцидной политики Израиля, который использует голод как оружие в Газе и препятствует доставке гуманитарной помощи, будет продолжаться. Агрессивное и беззаконное поведение Израиля не заставит замолчать голоса, защищающие человеческие ценности",- говорится в заявлении. Парусное судно "Мадлен", на котором находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыло к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250609/kats-2021717343.html

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средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пассажиры с судна "Мадлен" с Гретой Тунберг МИД Израиля заявил, что судно с Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, все пассажиры вернутся в свои страны. 2025-06-09T11:32 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, турция, средиземное море, грета тунберг