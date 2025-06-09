https://ria.ru/20250609/messenzher-2021734489.html

Мессенджер Max находится в высокой степени готовности, заявили в Госдуме

Мессенджер Max находится в высокой степени готовности, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.06.2025

Мессенджер Max находится в высокой степени готовности, заявили в Госдуме

Мессенджер Max находится в высокой степени готовности, чтобы выполнить требования, описанные в законопроекте о национальном сервисе, сообщил глава комитета... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:56:00+03:00

2025-06-09T10:56:00+03:00

2025-06-09T11:12:00+03:00

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мессенджер Max находится в высокой степени готовности, чтобы выполнить требования, описанные в законопроекте о национальном сервисе, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский."Мессенджер Max находится в высокой степени готовности выполнить те критерии, которые мы заложили (в законопроекте о создании национального многофункционального сервиса - ред.)", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250530/servis-2019981520.html

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2025

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госдума рф, технологии, сергей боярский, общество, россия