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Задержанный мэр Красноярска владеет внедорожником Land Rover - РИА Новости, 09.06.2025
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11:27 09.06.2025 (обновлено: 12:17 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/mer-2021743342.html
Задержанный мэр Красноярска владеет внедорожником Land Rover
Задержанный мэр Красноярска владеет внедорожником Land Rover - РИА Новости, 09.06.2025
Задержанный мэр Красноярска владеет внедорожником Land Rover
Мэр Красноярска Владислав Логинов, задержанный по подозрению в получении взятки, владеет внедорожником Land Rover и мотоциклом ВМW, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:27:00+03:00
2025-06-09T12:17:00+03:00
красноярск
владислав логинов (мэр красноярска)
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Красноярска Владислав Логинов, задержанный по подозрению в получении взятки, владеет внедорожником Land Rover и мотоциклом ВМW, свидетельствуют данные регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Логинов в настоящее время является владельцем внедорожника Range Rover Sport 2015 года производства, мотоцикла ВМW К 1600 GТL 2012 года. В 2024 году у мэра Красноярска на балансе был еще один внедорожник - Land Rover Discovery 2018 года, который, вероятно, был продан. Сейчас подержанный Range Rover Sport 2015 года на сайтах объявлений стоит от 2,7 до 5 миллионов рублей, а мотоцикл ВМW К 1600 GТL 2012 года оценивается от 990 тысяч до 1,6 миллиона рублей. В свою очередь "вилка" за Land Rover Discovery 2018 года с пробегом составляет 3,5-4,5 миллиона рублей. Согласно данным последней декларации за 2021 год, когда Логинов занимал пост первого заместителя главы города, у него в собственности было три земельных участка - 100, 600 и 900 квадратных метров (в последнем у него было 1/9 доли). Вместе с супругой он владел квартирой на 35 квадратов и жилым домом свыше 238 квадратов. Кроме того, согласно декларации, у него тогда был лодочный автоприцеп 8213А7 и катер "Амур". Логинов был задержан в понедельник, 9 июня, по подозрению в получении взятки. Он занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал 5 лет должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
https://ria.ru/20250609/novosibirsk-2021710678.html
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красноярск, владислав логинов (мэр красноярска), происшествия
Красноярск, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Происшествия
Задержанный мэр Красноярска владеет внедорожником Land Rover

Мэр Красноярска Логинов владеет внедорожником Land Rover и мотоциклом ВМW

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладислав Логинов
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владислав Логинов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Красноярска Владислав Логинов, задержанный по подозрению в получении взятки, владеет внедорожником Land Rover и мотоциклом ВМW, свидетельствуют данные регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Логинов в настоящее время является владельцем внедорожника Range Rover Sport 2015 года производства, мотоцикла ВМW К 1600 GТL 2012 года. В 2024 году у мэра Красноярска на балансе был еще один внедорожник - Land Rover Discovery 2018 года, который, вероятно, был продан.
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Сейчас подержанный Range Rover Sport 2015 года на сайтах объявлений стоит от 2,7 до 5 миллионов рублей, а мотоцикл ВМW К 1600 GТL 2012 года оценивается от 990 тысяч до 1,6 миллиона рублей. В свою очередь "вилка" за Land Rover Discovery 2018 года с пробегом составляет 3,5-4,5 миллиона рублей.
Согласно данным последней декларации за 2021 год, когда Логинов занимал пост первого заместителя главы города, у него в собственности было три земельных участка - 100, 600 и 900 квадратных метров (в последнем у него было 1/9 доли). Вместе с супругой он владел квартирой на 35 квадратов и жилым домом свыше 238 квадратов. Кроме того, согласно декларации, у него тогда был лодочный автоприцеп 8213А7 и катер "Амур".
Логинов был задержан в понедельник, 9 июня, по подозрению в получении взятки. Он занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал 5 лет должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
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