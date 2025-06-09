https://ria.ru/20250609/mer-2021743342.html

Задержанный мэр Красноярска владеет внедорожником Land Rover

Задержанный мэр Красноярска владеет внедорожником Land Rover - РИА Новости, 09.06.2025

Задержанный мэр Красноярска владеет внедорожником Land Rover

Мэр Красноярска Владислав Логинов, задержанный по подозрению в получении взятки, владеет внедорожником Land Rover и мотоциклом ВМW, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:27:00+03:00

2025-06-09T11:27:00+03:00

2025-06-09T12:17:00+03:00

красноярск

владислав логинов (мэр красноярска)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021756319_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_1ea25a6150a79721dc290d04d2fe79a3.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Красноярска Владислав Логинов, задержанный по подозрению в получении взятки, владеет внедорожником Land Rover и мотоциклом ВМW, свидетельствуют данные регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Логинов в настоящее время является владельцем внедорожника Range Rover Sport 2015 года производства, мотоцикла ВМW К 1600 GТL 2012 года. В 2024 году у мэра Красноярска на балансе был еще один внедорожник - Land Rover Discovery 2018 года, который, вероятно, был продан. Сейчас подержанный Range Rover Sport 2015 года на сайтах объявлений стоит от 2,7 до 5 миллионов рублей, а мотоцикл ВМW К 1600 GТL 2012 года оценивается от 990 тысяч до 1,6 миллиона рублей. В свою очередь "вилка" за Land Rover Discovery 2018 года с пробегом составляет 3,5-4,5 миллиона рублей. Согласно данным последней декларации за 2021 год, когда Логинов занимал пост первого заместителя главы города, у него в собственности было три земельных участка - 100, 600 и 900 квадратных метров (в последнем у него было 1/9 доли). Вместе с супругой он владел квартирой на 35 квадратов и жилым домом свыше 238 квадратов. Кроме того, согласно декларации, у него тогда был лодочный автоприцеп 8213А7 и катер "Амур". Логинов был задержан в понедельник, 9 июня, по подозрению в получении взятки. Он занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал 5 лет должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.

https://ria.ru/20250609/novosibirsk-2021710678.html

https://ria.ru/20250606/advokat-2021416557.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярск, владислав логинов (мэр красноярска), происшествия