Мединский получил "ТЭФИ-2025"
Мединский с программой "Рассказы из русской истории" получил премию "ТЭФИ-2025"
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский с программой "Рассказы из русской истории" стал победителем национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ-2025" в номинации "Просветительская программа", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ-2025" в номинациях категории "Развлекательное вещание" проходит в понедельник в Москве в государственном академическом Большом театре России.
"Номинация "Просветительская программа" - "Рассказы из русской истории". Производитель: ВГТРК. Канал вещания: "Россия Культура", - объявил заслуженный артист России, дирижер Большого театра России Антон Гришанин.
Мединский, выйдя на сцену для получения награды, рассказал, как программа "Рассказы из русской истории" переросла из "скромной интернет передачи" в большой телевизионный проект.
"Обычные телевизионные программы снимаются для телевидения, а потом, когда их покажут в эфире, они так постепенно спускаются в бездонную братскую могилу преисподней интернета. Вот наша скромная передача имела обратную судьбу, она родилась как небольшой цикл лекций для просветительского канала в интернете, а потом, случайно, одну из лекций увидел Антон Златопольский и задал мне вопрос, говорит: "Это довольно любопытный формат", только, говорит: "Я вот следил внимательно за глазами и не мог понять, где стоит суфлер, собственно, с чего ты считаешь?" Мне было стыдно признаться, что у нас живая лекция, скромная техника, и в качестве суфлера выступает бумажка с конспектом плана лекции, и большая аудитория людей, которые приходят на эту лекцию слушать. Ну вот так эта скромная интернет-программа вознеслась в телевизионный мир", - рассказал Мединский.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года российским фондом развития телевидения (с 2001 года – академия российского телевидения) – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ
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