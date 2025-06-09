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Мединский прокомментировал возвращение российских военных из плена - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:24 09.06.2025 (обновлено: 20:37 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021881867.html
Мединский прокомментировал возвращение российских военных из плена
Мединский прокомментировал возвращение российских военных из плена - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский прокомментировал возвращение российских военных из плена
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что российская сторона будет работать... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:24:00+03:00
2025-06-09T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что российская сторона будет работать дальше, чтобы российские военнопленные как можно быстрее оказались на Родине."В рамках стамбульских договоренностей сегодня домой начали возвращаться из плена наши воины. Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать - язык не поворачивается. Они не сломались. Стояли до конца. Россия своих не бросает!" - написал Мединский в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что российская сторона будет работать дальше, чтобы российские военнопленные как можно быстрее оказались на Родине.Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными.
https://ria.ru/20250609/plennye-2021797830.html
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россия, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Мединский
Мединский прокомментировал возвращение российских военных из плена

Мединский прокомментировал возвращение военных из плена: Россия своих не бросает

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что российская сторона будет работать дальше, чтобы российские военнопленные как можно быстрее оказались на Родине.
«
"В рамках стамбульских договоренностей сегодня домой начали возвращаться из плена наши воины. Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать - язык не поворачивается. Они не сломались. Стояли до конца. Россия своих не бросает!" - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что российская сторона будет работать дальше, чтобы российские военнопленные как можно быстрее оказались на Родине.
Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными.
Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Мединский
 
 
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