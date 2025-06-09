https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021881867.html

Мединский прокомментировал возвращение российских военных из плена

Мединский прокомментировал возвращение российских военных из плена - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский прокомментировал возвращение российских военных из плена

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что российская сторона будет работать... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:24:00+03:00

2025-06-09T20:24:00+03:00

2025-06-09T20:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021814671_0:55:1661:989_1920x0_80_0_0_ce996034fef52d6013f1fb3e0ffe1036.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что российская сторона будет работать дальше, чтобы российские военнопленные как можно быстрее оказались на Родине."В рамках стамбульских договоренностей сегодня домой начали возвращаться из плена наши воины. Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать - язык не поворачивается. Они не сломались. Стояли до конца. Россия своих не бросает!" - написал Мединский в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что российская сторона будет работать дальше, чтобы российские военнопленные как можно быстрее оказались на Родине.Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными.

https://ria.ru/20250609/plennye-2021797830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир мединский