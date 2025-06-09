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Мединский считает деньги, потраченные на поддержку Зеленского, выброшенными - РИА Новости, 09.06.2025
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19:55 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021877907.html
Мединский считает деньги, потраченные на поддержку Зеленского, выброшенными
Мединский считает деньги, потраченные на поддержку Зеленского, выброшенными - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский считает деньги, потраченные на поддержку Зеленского, выброшенными
США теряют возможные контракты с Россией и другими странами на триллионы долларов, в то время как деньги, потраченные на поддержку Владимира Зеленского, всё... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:55:00+03:00
2025-06-09T19:55:00+03:00
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сша
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владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. США теряют возможные контракты с Россией и другими странами на триллионы долларов, в то время как деньги, потраченные на поддержку Владимира Зеленского, всё равно что выброшены, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ходе интервью с помощником президента РФ журналист RT Рик Санчес сослался на мнение ряда общественных деятелей США, в том числе экономиста Джеффри Сакса и журналиста Такера Карлсона, о том, что Вашингтон ведет войны лишь в интересах "горстки людей", а остальным американцам это ничего не приносит. По словам журналиста, несмотря на то, что эта идея набирает популярность, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу всё еще приходится иметь дело с людьми во власти США, которые наживаются на войне. "Я слушаю речи Трампа, и мне понятен его национальный консерватизм: надо делать то, что выгодно Америке и американцам. Если Америке и американцам выгодно спускать, так сказать, в унитаз деньги, на которых сидит Зеленский, это просто выброшенные деньги, и при этом терять триллионы долларов возможных контрактов с Россией, со странами третьего мира… Зачем? Зачем вести ненужные войны?" - задался вопросом Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" .
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россия, сша, америка, владимир зеленский, владимир мединский, дональд трамп
Россия, США, Америка, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Дональд Трамп
Мединский считает деньги, потраченные на поддержку Зеленского, выброшенными

Мединский: деньги, потраченные на поддержку Зеленского, все равно что выброшены

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. США теряют возможные контракты с Россией и другими странами на триллионы долларов, в то время как деньги, потраченные на поддержку Владимира Зеленского, всё равно что выброшены, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
В ходе интервью с помощником президента РФ журналист RT Рик Санчес сослался на мнение ряда общественных деятелей США, в том числе экономиста Джеффри Сакса и журналиста Такера Карлсона, о том, что Вашингтон ведет войны лишь в интересах "горстки людей", а остальным американцам это ничего не приносит. По словам журналиста, несмотря на то, что эта идея набирает популярность, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу всё еще приходится иметь дело с людьми во власти США, которые наживаются на войне.
«
"Я слушаю речи Трампа, и мне понятен его национальный консерватизм: надо делать то, что выгодно Америке и американцам. Если Америке и американцам выгодно спускать, так сказать, в унитаз деньги, на которых сидит Зеленский, это просто выброшенные деньги, и при этом терять триллионы долларов возможных контрактов с Россией, со странами третьего мира… Зачем? Зачем вести ненужные войны?" - задался вопросом Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" .
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