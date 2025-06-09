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Украинские военные в Стамбуле не хотели воевать, заявил Мединский
Украинские военные в Стамбуле не хотели воевать, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
Украинские военные в Стамбуле не хотели воевать, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в глазах украинских военных, которые принимали участие в переговорах в Стамбуле, было видно нежелание... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:00:00+03:00
2025-06-09T18:00:00+03:00
2025-06-09T18:19:00+03:00
стамбул
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в глазах украинских военных, которые принимали участие в переговорах в Стамбуле, было видно нежелание воевать и отправлять солдат на смерть."Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Всё-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.Помощник президента РФ добавил, что по его мнению, украинские переговорщики "в глубине души лучше, чем они хотят казаться"."Я видел напротив… У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза… Они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме", - добавил он.
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Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Украинские военные в Стамбуле не хотели воевать, заявил Мединский
Мединский: украинские военные в Стамбуле не хотели воевать