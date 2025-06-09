https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021850534.html

Украинские военные в Стамбуле не хотели воевать, заявил Мединский

Украинские военные в Стамбуле не хотели воевать, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025

Украинские военные в Стамбуле не хотели воевать, заявил Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в глазах украинских военных, которые принимали участие в переговорах в Стамбуле, было видно нежелание... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:00:00+03:00

2025-06-09T18:00:00+03:00

2025-06-09T18:19:00+03:00

стамбул

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в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в глазах украинских военных, которые принимали участие в переговорах в Стамбуле, было видно нежелание воевать и отправлять солдат на смерть."Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Всё-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.Помощник президента РФ добавил, что по его мнению, украинские переговорщики "в глубине души лучше, чем они хотят казаться"."Я видел напротив… У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза… Они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме", - добавил он.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html

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