Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский
- условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает Киеву сегодня;
Тогда Россия требовала:
▪️отказ Украины от вступления в НАТО
▪️православная церковь и русский язык на Украине на равных правах;
▪️признание результатов референдума в Крыму;
▪️оставить в покое два региона Донбасса, которые не хотят жить в составе Украины.
- если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, мирный договор с Москвой был бы подписан 28 февраля 2022 года;
"Мы договорились в конце концов в первый раз в Стамбуле. Мы подготовили договор, я как сейчас помню его: 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, на английском и на украинском. Пятнадцатого апреля этот договор посмотрел президент Путин и внес одно или два исправления. Он юрист профессиональный".
- Зеленский две недели молчал после получения договора, который обсуждали в 2022 году, к нему приезжали Борис Джонсон и люди от Джо Байдена;
- украинцы в 2022 году сказали, что их иностранные партнеры против заключения договора, который тогда был согласован с российской стороной;
- в глазах военных ВСУ, которые были в Стамбуле, было видно нежелание воевать и отправлять солдат на смерть;
- Москва предложила Украине в ответ передать тела российских военных, если они есть, — видимо, им нечего вернуть обратно;
Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
- России война вообще не нужна, она необходима для нынешнего руководства Украины. Им нужен постоянный враг и война, чтобы оставаться у власти вечно;
- украинская делегация в 2022-м на переговорах выглядела более самостоятельной и свободной, чем в этом году;
"Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом".
- проблема мирного процесса состоит в том, что Европа не разрешает Киеву достичь выгодных договоренностей;
- можно быстро договориться на приемлемых условиях, если переговорщики из Киева будут руководствоваться интересами Украины, а не Европы;
- договор о редкоземах с Украиной — ничто по сравнению с тем, что мог бы получить американский бизнес при партнерских отношениях с Москвой;
- политика Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США.