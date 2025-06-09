https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html

Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский

Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025

Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский

Заморозка конфликта на Украине без договоренностей о настоящем мире, приведет к ядерной войне, заявил помощник президента Владимир Мединский в эфире RT. Главные РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:29:00+03:00

2025-06-09T20:29:00+03:00

2025-06-09T20:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине без договоренностей о настоящем мире, приведет к ядерной войне, заявил помощник президента Владимир Мединский в эфире RT. Главные тезисы:"Мы договорились в конце концов в первый раз в Стамбуле. Мы подготовили договор, я как сейчас помню его: 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, на английском и на украинском. Пятнадцатого апреля этот договор посмотрел президент Путин и внес одно или два исправления. Он юрист профессиональный"."Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом".Российско-украинские переговоры 2022 годаПосле начала спецоперации в 2022 году Москва проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.В ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина из-за давления Запада не согласилась завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021831104.html

https://ria.ru/20250607/tramp-2021453440.html

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россия, украина, киев, владимир мединский