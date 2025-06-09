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Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 09.06.2025 (обновлено: 20:40 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский
Заморозка конфликта на Украине без договоренностей о настоящем мире, приведет к ядерной войне, заявил помощник президента Владимир Мединский в эфире RT. Главные РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:29:00+03:00
2025-06-09T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине без договоренностей о настоящем мире, приведет к ядерной войне, заявил помощник президента Владимир Мединский в эфире RT. Главные тезисы:&quot;Мы договорились в конце концов в первый раз в Стамбуле. Мы подготовили договор, я как сейчас помню его: 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, на английском и на украинском. Пятнадцатого апреля этот договор посмотрел президент Путин и внес одно или два исправления. Он юрист профессиональный&quot;.&quot;Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом&quot;.Российско-украинские переговоры 2022 годаПосле начала спецоперации в 2022 году Москва проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.В ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина из-за давления Запада не согласилась завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021831104.html
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россия, украина, киев, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский

Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента Владимир Мединский
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине без договоренностей о настоящем мире, приведет к ядерной войне, заявил помощник президента Владимир Мединский в эфире RT. Главные тезисы:
  • условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает Киеву сегодня;

Тогда Россия требовала:

▪️отказ Украины от вступления в НАТО

▪️православная церковь и русский язык на Украине на равных правах;

▪️признание результатов референдума в Крыму;

▪️оставить в покое два региона Донбасса, которые не хотят жить в составе Украины.

  • если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, мирный договор с Москвой был бы подписан 28 февраля 2022 года;
«

"Мы договорились в конце концов в первый раз в Стамбуле. Мы подготовили договор, я как сейчас помню его: 19 страниц, очень подробный. Там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, на английском и на украинском. Пятнадцатого апреля этот договор посмотрел президент Путин и внес одно или два исправления. Он юрист профессиональный".

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Владимир Мединский
помощник президента
  • Зеленский две недели молчал после получения договора, который обсуждали в 2022 году, к нему приезжали Борис Джонсон и люди от Джо Байдена;
  • украинцы в 2022 году сказали, что их иностранные партнеры против заключения договора, который тогда был согласован с российской стороной;
  • в глазах военных ВСУ, которые были в Стамбуле, было видно нежелание воевать и отправлять солдат на смерть;
  • Москва предложила Украине в ответ передать тела российских военных, если они есть, — видимо, им нечего вернуть обратно;

Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

  • России война вообще не нужна, она необходима для нынешнего руководства Украины. Им нужен постоянный враг и война, чтобы оставаться у власти вечно;
  • украинская делегация в 2022-м на переговорах выглядела более самостоятельной и свободной, чем в этом году;
«

"Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом".

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Владимир Мединский
помощник президента
  • проблема мирного процесса состоит в том, что Европа не разрешает Киеву достичь выгодных договоренностей;
  • можно быстро договориться на приемлемых условиях, если переговорщики из Киева будут руководствоваться интересами Украины, а не Европы;
  • договор о редкоземах с Украиной — ничто по сравнению с тем, что мог бы получить американский бизнес при партнерских отношениях с Москвой;
  • политика Трампа понятна России, он руководствуется национальными интересами США.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Битва проиграна". В Японии внезапно высказались о России и Украине
Вчера, 16:29

Российско-украинские переговоры 2022 года

После начала спецоперации в 2022 году Москва проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
В ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина из-за давления Запада не согласилась завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Трамп надеется, что Россия не будет останавливать переговоры с Украиной
7 июня, 01:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир Мединский
 
 
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