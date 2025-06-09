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Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах - РИА Новости, 09.06.2025
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17:49 09.06.2025 (обновлено: 18:20 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021847751.html
Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах
Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах
Украинская делегация в 2022 году на переговорах выглядела более самостоятельной и свободной, в 2025 году они напоминали нанятых топ-менеджеров гигантской... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:49:00+03:00
2025-06-09T18:20:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинская делегация в 2022 году на переговорах выглядела более самостоятельной и свободной, в 2025 году они напоминали нанятых топ-менеджеров гигантской корпорации, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский."В прошлый раз они были более самостоятельны и более свободны. Сейчас я вижу, что они менее самостоятельны", - заявил Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.Он отметил, что украинская делегация на переговорах в этом году напоминала топ-менеджеров, нанятых гигантской корпорацией."Какие-то решения они могут принимать. Но принципиальные – купить, продать компанию, имитировать новые акции, выйти на новый рынок – для этого надо посовещаться с советом директоров", - сказал Мединский."Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом", - добавил помощник российского президента.
https://ria.ru/20250603/stambul-2020581070.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, владимир мединский, украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Владимир Мединский, Украина, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах

Мединский: делегация Киева в 2022 году выглядела более самостоятельной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинская делегация в 2022 году на переговорах выглядела более самостоятельной и свободной, в 2025 году они напоминали нанятых топ-менеджеров гигантской корпорации, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
"В прошлый раз они были более самостоятельны и более свободны. Сейчас я вижу, что они менее самостоятельны", - заявил Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
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Он отметил, что украинская делегация на переговорах в этом году напоминала топ-менеджеров, нанятых гигантской корпорацией.
"Какие-то решения они могут принимать. Но принципиальные – купить, продать компанию, имитировать новые акции, выйти на новый рынок – для этого надо посовещаться с советом директоров", - сказал Мединский.
"Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом", - добавил помощник российского президента.
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Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияВладимир МединскийУкраинаВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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