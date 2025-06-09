https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021847751.html

Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах

Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах

Украинская делегация в 2022 году на переговорах выглядела более самостоятельной и свободной, в 2025 году они напоминали нанятых топ-менеджеров гигантской... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:49:00+03:00

2025-06-09T17:49:00+03:00

2025-06-09T18:20:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинская делегация в 2022 году на переговорах выглядела более самостоятельной и свободной, в 2025 году они напоминали нанятых топ-менеджеров гигантской корпорации, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский."В прошлый раз они были более самостоятельны и более свободны. Сейчас я вижу, что они менее самостоятельны", - заявил Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.Он отметил, что украинская делегация на переговорах в этом году напоминала топ-менеджеров, нанятых гигантской корпорацией."Какие-то решения они могут принимать. Но принципиальные – купить, продать компанию, имитировать новые акции, выйти на новый рынок – для этого надо посовещаться с советом директоров", - сказал Мединский."Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга. Такое ощущение, что они следят друг за другом", - добавил помощник российского президента.

https://ria.ru/20250603/stambul-2020581070.html

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