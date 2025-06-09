https://ria.ru/20250609/medinskij-2021885677.html

Мединский рассказал о жестких требованиях россиян к киевскому режиму

Мединский рассказал о жестких требованиях россиян к киевскому режиму - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский рассказал о жестких требованиях россиян к киевскому режиму

Российские граждане требуют гораздо более жестоких действий от властей в отношении киевского режима на фоне атак Украины по территории РФ, сообщил помощник... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:52:00+03:00

2025-06-09T20:52:00+03:00

2025-06-09T20:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

украина

владимир мединский

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские граждане требуют гораздо более жестоких действий от властей в отношении киевского режима на фоне атак Украины по территории РФ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас", - отметил Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса, говоря о подрыве поезда в Брянской области и о реакции на произошедшее у россиян.Мединский подчеркнул, что делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом, подчеркнув, что произошедшее является терроризмом. "Конечно, после этого граждане требуют: нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров", - добавил он. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021871290.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, брянская область, украина, владимир мединский