Мединский рассказал о жестких требованиях россиян к киевскому режиму
Мединский: россияне требуют более жестоких действий в отношении киевского режима
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские граждане требуют гораздо более жестоких действий от властей в отношении киевского режима на фоне атак Украины по территории РФ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
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"Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас", - отметил Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса, говоря о подрыве поезда в Брянской области и о реакции на произошедшее у россиян.
Мединский подчеркнул, что делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом, подчеркнув, что произошедшее является терроризмом.
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"Конечно, после этого граждане требуют: нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров", - добавил он.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.