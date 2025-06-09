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Мединский рассказал о жестких требованиях россиян к киевскому режиму - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:52 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/medinskij-2021885677.html
Мединский рассказал о жестких требованиях россиян к киевскому режиму
Мединский рассказал о жестких требованиях россиян к киевскому режиму - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский рассказал о жестких требованиях россиян к киевскому режиму
Российские граждане требуют гораздо более жестоких действий от властей в отношении киевского режима на фоне атак Украины по территории РФ, сообщил помощник... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:52:00+03:00
2025-06-09T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
украина
владимир мединский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские граждане требуют гораздо более жестоких действий от властей в отношении киевского режима на фоне атак Украины по территории РФ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. &quot;Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас&quot;, - отметил Мединский в интервью в рамках шоу &quot;Эффект Санчеса&quot; американского журналиста RT Рика Санчеса, говоря о подрыве поезда в Брянской области и о реакции на произошедшее у россиян.Мединский подчеркнул, что делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом, подчеркнув, что произошедшее является терроризмом. "Конечно, после этого граждане требуют: нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров", - добавил он. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html
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россия, брянская область, украина, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Украина, Владимир Мединский
Мединский рассказал о жестких требованиях россиян к киевскому режиму

Мединский: россияне требуют более жестоких действий в отношении киевского режима

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские граждане требуют гораздо более жестоких действий от властей в отношении киевского режима на фоне атак Украины по территории РФ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«

"Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас", - отметил Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса, говоря о подрыве поезда в Брянской области и о реакции на произошедшее у россиян.

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Вчера, 20:29
Мединский подчеркнул, что делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после ЧП с пассажирским поездом, подчеркнув, что произошедшее является терроризмом.
«
"Конечно, после этого граждане требуют: нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров", - добавил он.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьУкраинаВладимир Мединский
 
 
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