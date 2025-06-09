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Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
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20:44 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/medinskij-2021884906.html
Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский
Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский
Семьи нынешних руководителей Украины за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют, война им ничем не грозит, отметил помощник президента... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:44:00+03:00
2025-06-09T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Семьи нынешних руководителей Украины за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют, война им ничем не грозит, отметил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский. Об этом он сказал в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса. Помощник российского лидера, говоря о нынешнем руководстве Украины, отметил, что для того, чтобы оставаться у власти, им нужны постоянный враг и война. "Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют", - добавил Мединский.
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский
Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский

Мединский: семьи украинского руководства за границей очень хорошо себя чувствуют

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Семьи нынешних руководителей Украины за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют, война им ничем не грозит, отметил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.
Об этом он сказал в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса. Помощник российского лидера, говоря о нынешнем руководстве Украины, отметил, что для того, чтобы оставаться у власти, им нужны постоянный враг и война.
«
"Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют", - добавил Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский ответил на вопрос, в каком случае возможен быстрый мир с Украиной
Вчера, 18:28
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир Мединский
 
 
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