https://ria.ru/20250609/medinskij-2021884906.html

Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский

Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025

Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский

Семьи нынешних руководителей Украины за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют, война им ничем не грозит, отметил помощник президента... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:44:00+03:00

2025-06-09T20:44:00+03:00

2025-06-09T20:44:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Семьи нынешних руководителей Украины за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют, война им ничем не грозит, отметил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский. Об этом он сказал в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса. Помощник российского лидера, говоря о нынешнем руководстве Украины, отметил, что для того, чтобы оставаться у власти, им нужны постоянный враг и война. "Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют", - добавил Мединский.

https://ria.ru/20250609/mir-2021857719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский