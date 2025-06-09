https://ria.ru/20250609/medinskij-2021884906.html
Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский
Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский - РИА Новости, 09.06.2025
Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский
Семьи нынешних руководителей Украины за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют, война им ничем не грозит, отметил помощник президента... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:44:00+03:00
2025-06-09T20:44:00+03:00
2025-06-09T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Семьи нынешних руководителей Украины за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют, война им ничем не грозит, отметил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский. Об этом он сказал в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса. Помощник российского лидера, говоря о нынешнем руководстве Украины, отметил, что для того, чтобы оставаться у власти, им нужны постоянный враг и война. "Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20250609/mir-2021857719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский
Семьи украинского руководства находятся за границей, заявил Мединский
Мединский: семьи украинского руководства за границей очень хорошо себя чувствуют