https://ria.ru/20250609/medinskij-2021878851.html
Мединский назвал Байдена анти-Маршаллом
Мединский назвал Байдена анти-Маршаллом - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский назвал Байдена анти-Маршаллом
Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал экс-президента США Джо Байдена "анти-Маршаллом" из-за расходов американцев на Украину. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:57:00+03:00
2025-06-09T19:57:00+03:00
2025-06-09T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал экс-президента США Джо Байдена "анти-Маршаллом" из-за расходов американцев на Украину. В интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса" Мединский сообщил, что расходы США на Украину сопоставимы с планом Маршалла - американской программой помощи Европе после Второй мировой войны, предложенной тогдашним госсекретарем США Джорджем Маршаллом. "За деньги плана Маршалла хотя бы строили, а за эти деньги, ваши деньги, американские, убивают, не строят, а разрушают. Это анти-план анти-Маршалла. Байден - это анти-Маршалл", - сказал Мединский.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, владимир мединский, джо байден
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Мединский, Джо Байден
Мединский назвал Байдена анти-Маршаллом
Мединский назвал Байдена анти-Маршаллом из-за расходов американцев на Украину