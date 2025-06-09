https://ria.ru/20250609/medinskij-2021878851.html

Мединский назвал Байдена анти-Маршаллом

Мединский назвал Байдена анти-Маршаллом - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский назвал Байдена анти-Маршаллом

Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал экс-президента США Джо Байдена "анти-Маршаллом" из-за расходов американцев на Украину. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:57:00+03:00

2025-06-09T19:57:00+03:00

2025-06-09T19:57:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал экс-президента США Джо Байдена "анти-Маршаллом" из-за расходов американцев на Украину. В интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса" Мединский сообщил, что расходы США на Украину сопоставимы с планом Маршалла - американской программой помощи Европе после Второй мировой войны, предложенной тогдашним госсекретарем США Джорджем Маршаллом. "За деньги плана Маршалла хотя бы строили, а за эти деньги, ваши деньги, американские, убивают, не строят, а разрушают. Это анти-план анти-Маршалла. Байден - это анти-Маршалл", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, владимир мединский, джо байден