https://ria.ru/20250609/medinskij-2021876841.html

Мединский назвал единственную цель визитов украинцев в США

Мединский назвал единственную цель визитов украинцев в США - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский назвал единственную цель визитов украинцев в США

Украина во время визитов представителей киевского режима в Вашингтон обычно преследует одну цель - "поклянчить" больше денег и оружия, сказал помощник... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:49:00+03:00

2025-06-09T19:49:00+03:00

2025-06-09T19:49:00+03:00

в мире

стамбул

украина

вашингтон (штат)

владимир мединский

владимир зеленский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина во время визитов представителей киевского режима в Вашингтон обычно преследует одну цель - "поклянчить" больше денег и оружия, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский. В интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса" Мединский ответил на вопрос о том, почему Владимир Зеленский отправил в Вашингтон украинскую делегацию после российско-украинских переговоров в Стамбуле. "Обычно задача только одна - попросить больше денег и оружия. Поклянчить", - ответил Мединский. Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html

стамбул

украина

вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

в мире, стамбул, украина, вашингтон (штат), владимир мединский, владимир зеленский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле