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Мединский назвал единственную цель визитов украинцев в США - РИА Новости, 09.06.2025
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19:49 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/medinskij-2021876841.html
Мединский назвал единственную цель визитов украинцев в США
Мединский назвал единственную цель визитов украинцев в США - РИА Новости, 09.06.2025
Мединский назвал единственную цель визитов украинцев в США
Украина во время визитов представителей киевского режима в Вашингтон обычно преследует одну цель - "поклянчить" больше денег и оружия, сказал помощник... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:49:00+03:00
2025-06-09T19:49:00+03:00
в мире
стамбул
украина
вашингтон (штат)
владимир мединский
владимир зеленский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина во время визитов представителей киевского режима в Вашингтон обычно преследует одну цель - "поклянчить" больше денег и оружия, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский. В интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса" Мединский ответил на вопрос о том, почему Владимир Зеленский отправил в Вашингтон украинскую делегацию после российско-украинских переговоров в Стамбуле. "Обычно задача только одна - попросить больше денег и оружия. Поклянчить", - ответил Мединский. Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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в мире, стамбул, украина, вашингтон (штат), владимир мединский, владимир зеленский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский назвал единственную цель визитов украинцев в США

Помощник президента Мединский: Киев во время визитов в США просит денег и оружия

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украина во время визитов представителей киевского режима в Вашингтон обычно преследует одну цель - "поклянчить" больше денег и оружия, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский.
В интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу "Эффект Санчеса" Мединский ответил на вопрос о том, почему Владимир Зеленский отправил в Вашингтон украинскую делегацию после российско-украинских переговоров в Стамбуле.
«
"Обычно задача только одна - попросить больше денег и оружия. Поклянчить", - ответил Мединский.
Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский
Вчера, 20:29
 
В миреСтамбулУкраинаВашингтон (штат)Владимир МединскийВладимир ЗеленскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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