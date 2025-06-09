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Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию - РИА Новости, 09.06.2025
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13:20 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/maska-2021775141.html
Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию
Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию - РИА Новости, 09.06.2025
Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию
Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве заявил, что его самого и его дочь пытались отговорить от поездки в Россию. РИА Новости, 09.06.2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве заявил, что его самого и его дочь пытались отговорить от поездки в Россию. "Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь. Пора положить конец бреду, который на Западе распространяют про эту страну... Меня и в Европе отговаривали от поездки в Россию. Почему? О чем они вообще говорят? Бессмыслица", - сказал Эррол Маск на полях Форума будущего 2050. Предприниматель уточнил, что даже его сыновья отговаривали его дочь от поездки в Россию.
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Россия, Москва, США, Илон Маск, В мире
Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию

Отец Маска заявил, что его с дочерью пытались отговорить от поездки в Россию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на "Форуме будущего 2050" в Москве
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на "Форуме будущего 2050" в Москве
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве заявил, что его самого и его дочь пытались отговорить от поездки в Россию.
"Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь. Пора положить конец бреду, который на Западе распространяют про эту страну... Меня и в Европе отговаривали от поездки в Россию. Почему? О чем они вообще говорят? Бессмыслица", - сказал Эррол Маск на полях Форума будущего 2050.
Предприниматель уточнил, что даже его сыновья отговаривали его дочь от поездки в Россию.
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