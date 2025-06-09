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Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию
Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию - РИА Новости, 09.06.2025
Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию
Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве заявил, что его самого и его дочь пытались отговорить от поездки в Россию. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:20:00+03:00
2025-06-09T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве заявил, что его самого и его дочь пытались отговорить от поездки в Россию. "Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь. Пора положить конец бреду, который на Западе распространяют про эту страну... Меня и в Европе отговаривали от поездки в Россию. Почему? О чем они вообще говорят? Бессмыслица", - сказал Эррол Маск на полях Форума будущего 2050. Предприниматель уточнил, что даже его сыновья отговаривали его дочь от поездки в Россию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, илон маск, в мире
Россия, Москва, США, Илон Маск, В мире
Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию
Отец Маска заявил, что его с дочерью пытались отговорить от поездки в Россию