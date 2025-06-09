https://ria.ru/20250609/maska-2021775141.html

Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию

Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию - РИА Новости, 09.06.2025

Отец Илона Маска заявил, что его пытались отговорить от поездки в Россию

Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве заявил, что его самого и его дочь пытались отговорить от поездки в Россию. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:20:00+03:00

2025-06-09T13:20:00+03:00

2025-06-09T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве заявил, что его самого и его дочь пытались отговорить от поездки в Россию. "Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь. Пора положить конец бреду, который на Западе распространяют про эту страну... Меня и в Европе отговаривали от поездки в Россию. Почему? О чем они вообще говорят? Бессмыслица", - сказал Эррол Маск на полях Форума будущего 2050. Предприниматель уточнил, что даже его сыновья отговаривали его дочь от поездки в Россию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, сша, илон маск, в мире