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Отец Илона Маска дал совет бизнесменам
Отец Илона Маска дал совет бизнесменам - РИА Новости, 09.06.2025
Отец Илона Маска дал совет бизнесменам
Главное качество для предпринимателя - упорно делать то, что нравится, поделился советом с РИА Новости отец Илона Маска и бизнесмен Эррол Маск. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:52:00+03:00
2025-06-09T18:52:00+03:00
2025-06-09T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главное качество для предпринимателя - упорно делать то, что нравится, поделился советом с РИА Новости отец Илона Маска и бизнесмен Эррол Маск. "Делайте то, что вам нравится, и не опускайте руки", - сказал он на полях Форума будущего 2050, отвечая на вопрос о важнейшем качестве для предпринимателя. Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
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россия, москва, илон маск, владимир путин, конфликт трампа и маска, в мире
Россия, Москва, Илон Маск, Владимир Путин, Конфликт Трампа и Маска, В мире
Отец Илона Маска дал совет бизнесменам
Отец Илона Маска Эррол Маск посоветовал бизнесменам делать то, что нравится