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Отец Илона Маска дал совет бизнесменам - РИА Новости, 09.06.2025
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18:52 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/mask-2021864162.html
Отец Илона Маска дал совет бизнесменам
Отец Илона Маска дал совет бизнесменам - РИА Новости, 09.06.2025
Отец Илона Маска дал совет бизнесменам
Главное качество для предпринимателя - упорно делать то, что нравится, поделился советом с РИА Новости отец Илона Маска и бизнесмен Эррол Маск. РИА Новости, 09.06.2025
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россия
москва
илон маск
владимир путин
конфликт трампа и маска
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главное качество для предпринимателя - упорно делать то, что нравится, поделился советом с РИА Новости отец Илона Маска и бизнесмен Эррол Маск. "Делайте то, что вам нравится, и не опускайте руки", - сказал он на полях Форума будущего 2050, отвечая на вопрос о важнейшем качестве для предпринимателя. Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
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россия, москва, илон маск, владимир путин, конфликт трампа и маска, в мире
Россия, Москва, Илон Маск, Владимир Путин, Конфликт Трампа и Маска, В мире
Отец Илона Маска дал совет бизнесменам

Отец Илона Маска Эррол Маск посоветовал бизнесменам делать то, что нравится

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на "Форуме будущего 2050" в Москве
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на "Форуме будущего 2050" в Москве
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главное качество для предпринимателя - упорно делать то, что нравится, поделился советом с РИА Новости отец Илона Маска и бизнесмен Эррол Маск.
"Делайте то, что вам нравится, и не опускайте руки", - сказал он на полях Форума будущего 2050, отвечая на вопрос о важнейшем качестве для предпринимателя.
Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
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