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Отец Илона Маска дал совет бизнесменам

Отец Илона Маска дал совет бизнесменам - РИА Новости, 09.06.2025

Отец Илона Маска дал совет бизнесменам

Главное качество для предпринимателя - упорно делать то, что нравится, поделился советом с РИА Новости отец Илона Маска и бизнесмен Эррол Маск. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:52:00+03:00

2025-06-09T18:52:00+03:00

2025-06-09T18:52:00+03:00

россия

москва

илон маск

владимир путин

конфликт трампа и маска

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главное качество для предпринимателя - упорно делать то, что нравится, поделился советом с РИА Новости отец Илона Маска и бизнесмен Эррол Маск. "Делайте то, что вам нравится, и не опускайте руки", - сказал он на полях Форума будущего 2050, отвечая на вопрос о важнейшем качестве для предпринимателя. Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.

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россия, москва, илон маск, владимир путин, конфликт трампа и маска, в мире