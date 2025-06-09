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СМИ раскрыли неожиданную причину ссоры Маска и Трампа - РИА Новости, 09.06.2025
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17:11 09.06.2025 (обновлено: 17:32 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/mask-2021840471.html
СМИ раскрыли неожиданную причину ссоры Маска и Трампа
СМИ раскрыли неожиданную причину ссоры Маска и Трампа - РИА Новости, 09.06.2025
СМИ раскрыли неожиданную причину ссоры Маска и Трампа
Предприниматель Илон Маск поссорился с американским президентом Дональдом Трампом, потому что привык идти на рискованные поступки как бизнесмен, пишет издание... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:11:00+03:00
2025-06-09T17:32:00+03:00
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск поссорился с американским президентом Дональдом Трампом, потому что привык идти на рискованные поступки как бизнесмен, пишет издание Unherd."Представьте себе антиутопию, в которой совершенно нормально, что люди играют в русскую рулетку. Большинство людей умирают, но некоторые выживают — и мы называем таких людей успешными. &lt;...&gt; Он (Маск. — Прим. Ред.) слишком часто крутил барабан револьвера, когда решил начать публичную перепалку &lt;...&gt;. Это был импульсивный шаг", — говорится в материале.По словам автора, такая стратегия может сработать в бизнесе, где риск вознаграждается, но не в политике.Разлад между американским президентом и предпринимателем произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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конфликт трампа и маска, дональд трамп, илон маск, сша, в мире
Конфликт Трампа и Маска, Дональд Трамп, Илон Маск, США, В мире
СМИ раскрыли неожиданную причину ссоры Маска и Трампа

Unherd: Маск поссорился с Трампом, потому что привык к рискованным поступкам

© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск поссорился с американским президентом Дональдом Трампом, потому что привык идти на рискованные поступки как бизнесмен, пишет издание Unherd.
"Представьте себе антиутопию, в которой совершенно нормально, что люди играют в русскую рулетку. Большинство людей умирают, но некоторые выживают — и мы называем таких людей успешными. <...> Он (Маск. — Прим. Ред.) слишком часто крутил барабан револьвера, когда решил начать публичную перепалку <...>. Это был импульсивный шаг", — говорится в материале.
По словам автора, такая стратегия может сработать в бизнесе, где риск вознаграждается, но не в политике.
Разлад между американским президентом и предпринимателем произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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Конфликт Трампа и МаскаДональд ТрампИлон МаскСШАВ мире
 
 
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