https://ria.ru/20250609/mask-2021840471.html

СМИ раскрыли неожиданную причину ссоры Маска и Трампа

СМИ раскрыли неожиданную причину ссоры Маска и Трампа - РИА Новости, 09.06.2025

СМИ раскрыли неожиданную причину ссоры Маска и Трампа

Предприниматель Илон Маск поссорился с американским президентом Дональдом Трампом, потому что привык идти на рискованные поступки как бизнесмен, пишет издание... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:11:00+03:00

2025-06-09T17:11:00+03:00

2025-06-09T17:32:00+03:00

конфликт трампа и маска

дональд трамп

илон маск

сша

в мире

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск поссорился с американским президентом Дональдом Трампом, потому что привык идти на рискованные поступки как бизнесмен, пишет издание Unherd."Представьте себе антиутопию, в которой совершенно нормально, что люди играют в русскую рулетку. Большинство людей умирают, но некоторые выживают — и мы называем таких людей успешными. <...> Он (Маск. — Прим. Ред.) слишком часто крутил барабан револьвера, когда решил начать публичную перепалку <...>. Это был импульсивный шаг", — говорится в материале.По словам автора, такая стратегия может сработать в бизнесе, где риск вознаграждается, но не в политике.Разлад между американским президентом и предпринимателем произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.

https://ria.ru/20250609/mask-2021784045.html

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конфликт трампа и маска, дональд трамп, илон маск, сша, в мире