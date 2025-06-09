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"Не мог поверить". Отец Маска неожиданно высказался о Москве

"Не мог поверить". Отец Маска неожиданно высказался о Москве - РИА Новости, 09.06.2025

"Не мог поверить". Отец Маска неожиданно высказался о Москве

Предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:53:00+03:00

2025-06-09T13:53:00+03:00

2025-06-09T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей."Первое, что я увидел, — абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. <...> Во многом этот город — лучшая столица мира. Я не мог поверить, что этот город <...> похож на Рим. Но это в точности так", — заявил отец миллиардера на "Форуме будущего 2050".Аудитория встретила его слова аплодисментами.Эррол Маск прилетел в Россию в воскресенье.На полях мероприятия он назвал российского президента Владимира Путина впечатляющим человеком и рассказал о своем желании научиться у него лидерству. Он также заявил, что его пытались отговорить от поездки в Москву.

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илон маск, владимир путин, россия, москва, в мире, общество