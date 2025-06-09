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"Не мог поверить". Отец Маска неожиданно высказался о Москве - РИА Новости, 09.06.2025
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13:53 09.06.2025 (обновлено: 14:31 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/mask-2021784045.html
"Не мог поверить". Отец Маска неожиданно высказался о Москве
"Не мог поверить". Отец Маска неожиданно высказался о Москве - РИА Новости, 09.06.2025
"Не мог поверить". Отец Маска неожиданно высказался о Москве
Предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:53:00+03:00
2025-06-09T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей."Первое, что я увидел, — абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. &lt;...&gt; Во многом этот город — лучшая столица мира. Я не мог поверить, что этот город &lt;...&gt; похож на Рим. Но это в точности так", — заявил отец миллиардера на "Форуме будущего 2050".Аудитория встретила его слова аплодисментами.Эррол Маск прилетел в Россию в воскресенье.На полях мероприятия он назвал российского президента Владимира Путина впечатляющим человеком и рассказал о своем желании научиться у него лидерству. Он также заявил, что его пытались отговорить от поездки в Москву.
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илон маск, владимир путин, россия, москва, в мире, общество
Илон Маск, Владимир Путин, Россия, Москва, В мире, Общество
"Не мог поверить". Отец Маска неожиданно высказался о Москве

Отец Маска Эррол восхитился Москвой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка катается на самокате возле Красной площади в Москве
Девушка катается на самокате возле Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка катается на самокате возле Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей.
"Первое, что я увидел, — абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. <...> Во многом этот город — лучшая столица мира. Я не мог поверить, что этот город <...> похож на Рим. Но это в точности так", — заявил отец миллиардера на "Форуме будущего 2050".
Аудитория встретила его слова аплодисментами.
Эррол Маск прилетел в Россию в воскресенье.
На полях мероприятия он назвал российского президента Владимира Путина впечатляющим человеком и рассказал о своем желании научиться у него лидерству. Он также заявил, что его пытались отговорить от поездки в Москву.
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