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Отец Маска, приехавший в Москву, назвал Путина впечатляющим человеком

Отец Маска, приехавший в Москву, назвал Путина впечатляющим человеком - РИА Новости, 09.06.2025

Отец Маска, приехавший в Москву, назвал Путина впечатляющим человеком

Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком и сказал о желании научиться у него... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:43:00+03:00

2025-06-09T11:43:00+03:00

2025-06-09T12:00:00+03:00

москва

россия

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком и сказал о желании научиться у него лидерству, но не ответил на вопрос о том, собирается ли встретится с ним."Думаю, он (Путин - ред.) - очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал" - сказал Эррол Маск на полях "Форума будущего 2050" в Москве, не ответив при том на вопрос о том, планирует ли он встретиться с президентом РФ.Предприниматель также отметил, что хотел бы поучиться у Путина хорошему лидерству.

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москва, россия, владимир путин, илон маск, в мире