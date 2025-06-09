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Маск с иронией оценил свои недавние высказывания
Маск с иронией оценил свои недавние высказывания - РИА Новости, 09.06.2025
Маск с иронией оценил свои недавние высказывания
Американский предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:00:00+03:00
2025-06-09T06:00:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам. "Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Позднее Маск впервые после публичного конфликта выразил солидарность с американским президентом Дональдом Трампом, сделав репосты его сообщений на тему протестов в Калифорнии. На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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в мире, калифорния, сша, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска, технологии
В мире, Калифорния, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска, Технологии
Маск с иронией оценил свои недавние высказывания
Маск с иронией оценил свои недавние высказывания в соцсетях