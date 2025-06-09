Рейтинг@Mail.ru
Маск с иронией оценил свои недавние высказывания - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/mask-2021700099.html
Маск с иронией оценил свои недавние высказывания
Маск с иронией оценил свои недавние высказывания - РИА Новости, 09.06.2025
Маск с иронией оценил свои недавние высказывания
Американский предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:00:00+03:00
2025-06-09T06:00:00+03:00
в мире
калифорния
сша
илон маск
дональд трамп
конфликт трампа и маска
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805961_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_956bac084070755ba93dc4d07ca7a40d.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам. "Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Позднее Маск впервые после публичного конфликта выразил солидарность с американским президентом Дональдом Трампом, сделав репосты его сообщений на тему протестов в Калифорнии. На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250609/mask-2021699876.html
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805961_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1d9d12873deafac3349818330d72d289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, сша, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска, технологии
В мире, Калифорния, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска, Технологии
Маск с иронией оценил свои недавние высказывания

Маск с иронией оценил свои недавние высказывания в соцсетях

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.
"Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Позднее Маск впервые после публичного конфликта выразил солидарность с американским президентом Дональдом Трампом, сделав репосты его сообщений на тему протестов в Калифорнии.
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Маск впервые с начала конфликта выразил солидарность с Трампом
05:55
 
В миреКалифорнияСШАИлон МаскДональд ТрампКонфликт Трампа и МаскаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала