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Маск впервые с начала конфликта выразил солидарность с Трампом
Маск впервые с начала конфликта выразил солидарность с Трампом - РИА Новости, 09.06.2025
Маск впервые с начала конфликта выразил солидарность с Трампом
Американский предприниматель Илон Маск впервые выразил солидарность с Дональдом Трампом после публичного конфликта с ним, поддержав призыв президента США к... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:55:00+03:00
2025-06-09T05:55:00+03:00
2025-06-09T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск впервые выразил солидарность с Дональдом Трампом после публичного конфликта с ним, поддержав призыв президента США к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться. Американский лидер на странице в соцсети Х призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед жителями города за свои провалы, в том числе из-за продолжающихся протестов.Маск на своей странице в соцсети Х опубликовал скриншот этого поста, не сопроводив его комментариями. За десять минут до этого бизнесмен также сделал репост скриншота другого сообщения Трампа, в котором тот заявил, что поручил силовым органам восстановить правопорядок в Лос-Анджелесе. Предприниматель сопроводил репост двумя американскими флагами.Маск также с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который основатель SpaceX назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель призвал "убить законопроект". Трамп в ответ выразил разочарование Маском, так как "сделал для него многое". После этого бизнесмен высказал мнение, что именно благодаря ему политик стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.Беспорядки в Лос-Анджелесе начались на прошлой неделе после рейда иммиграционной и таможенной полиции США по выявлению нелегалов. Армия США начала переброску в город подразделений Национальной гвардии. Министр обороны Пит Хегсет не исключил отправки в Калифорнию морской пехоты. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал отказаться от планов развертывания войск.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html
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Двое полицейских ранены в ходе протестов против миграционной политики Трампа
Двое полицейских ранены в ходе протестов против миграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе, сообщает местная полиция. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре города 7 июня перерос в стычки с протестующими. В Белом доме 8 июня заявили, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
2025-06-09T05:55
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в мире, лос-анджелес, технологии, сша, калифорния, илон маск, дональд трамп, гэвин ньюсом, конфликт трампа и маска, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Технологии, США, Калифорния, Илон Маск, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Конфликт Трампа и Маска, Протесты в Калифорнии
Маск впервые с начала конфликта выразил солидарность с Трампом
Маск поддержал призыв Трампа к губернатору Калифорнии извиниться