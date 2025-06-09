https://ria.ru/20250609/malinka-2021870948.html

Сбежавшего из зоопарка под Ростовом кенгуру поймали и вернули

Сбежавшего из зоопарка под Ростовом кенгуру поймали и вернули - РИА Новости, 09.06.2025

Сбежавшего из зоопарка под Ростовом кенгуру поймали и вернули

Кенгуру Сиднея, ранее сбежавшего из зоопарка Малинки, что недалеко от города Шахты в Ростовской области, аккуратно поймали и вернули, у него отличное... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:18:00+03:00

2025-06-09T19:18:00+03:00

2025-06-09T20:39:00+03:00

сидней

шахты

ростовская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021876178_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_80c5f21a13f9d930db898cc29f20c3e9.png

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Кенгуру Сиднея, ранее сбежавшего из зоопарка Малинки, что недалеко от города Шахты в Ростовской области, аккуратно поймали и вернули, у него отличное настроение, сообщил РИА Новости представитель парка. "Кенгуру Сидней уже дома, на территории первого в России Кенгуру-глэмпинга в зоопарке Малинки. Весело скачет по территории, настроение у него отличное, боевое", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в глэмпинге свободно гуляют страусы и кенгуру - один рыжий и семь серых, включая Сиднея. Теперь специалисты будут выяснять, как кенгуру удалось сбежать из парка. Ранее в понедельник сообщалось, что кенгуру по кличке Сидней сбежал из зоопарка Малинки, расположенного недалеко от города Шахты в Ростовской области. Как рассказала РИА Новости директор по развитию парка Элеонора Моргунова, животное просто перепрыгнуло через забор ночью. По словам собеседницы агентства, кенгуру всю ночь искали 90 человек с фонарями и факелами, но он всё же смог сбежать. В связи с этим в парке была организована поисково-спасательная операция с привлечением специалистов - ветеринарных врачей и зоологов. Днем в понедельник Сиднея обнаружили, убедившись, что с ним всё в порядке, сообщал собеседник агентства. По его словам, Сиднея долго не могли найти, потому что он прятался от жары в листве и в кустах.

https://ria.ru/20250608/detenysh-2021637166.html

сидней

шахты

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кенгуру Сидней на территории зоопарка Кенгуру Сиднея аккуратно поймали и вернули домой, сообщил РИА Новости представитель зоопарка Малинки в Ростовской области. «Кенгуру Сидней уже дома, на территории первого в России Кенгуру.Глэмпинга в зоопарке Малинки. Весело скачет по территории, настроение у него боевое», - рассказал собеседник агентства. По его словам, в глэмпинге свободно гуляют страусы и кенгуру – один рыжий и семь серых, включая Сиднея. Теперь специалисты будут выяснять, как кенгуру удалось сбежать из парка. 2025-06-09T19:18 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сидней, шахты, ростовская область, происшествия