Рейтинг@Mail.ru
Макрон не исключил нового роспуска парламента - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/makron-2021893957.html
Макрон не исключил нового роспуска парламента
Макрон не исключил нового роспуска парламента - РИА Новости, 09.06.2025
Макрон не исключил нового роспуска парламента
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не желает нового роспуска парламента, но не исключает, что вновь прибегнет к этой мере при необходимости в случае РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:03:00+03:00
2025-06-09T22:03:00+03:00
в мире
франция
ницца
эммануэль макрон
оон
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_416:0:2656:1260_1920x0_80_0_0_ef03b663a60845b5046ac9948518e9f5.jpg
ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не желает нового роспуска парламента, но не исключает, что вновь прибегнет к этой мере при необходимости в случае "блокирования" его работы оппозицией. "Я бы желал, чтобы нового роспуска не было. Но не в моей привычке лишать себя моих конституционных полномочий. Потому что, если политические партии поведут себя безответственно и решат заблокировать государство, возможно, я вновь окажусь в ситуации, когда мне придется прибегнуть к конституции", - сказал он на пресс-конференции на полях конференции ООН по океанам в Ницце. Трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Летом 2024 года после провала его партии на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных выборов. По их итогам ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В результате за 2024 года во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны. В апреле агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало, что Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью, чтобы провести внеочередные выборы.
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021805634.html
франция
ницца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa3828eab53fbfda0dec8ffc16e08303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, ницца, эммануэль макрон, оон, европарламент
В мире, Франция, Ницца, Эммануэль Макрон, ООН, Европарламент
Макрон не исключил нового роспуска парламента

Макрон заявил, что не хотел бы нового роспуска парламента

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не желает нового роспуска парламента, но не исключает, что вновь прибегнет к этой мере при необходимости в случае "блокирования" его работы оппозицией.
"Я бы желал, чтобы нового роспуска не было. Но не в моей привычке лишать себя моих конституционных полномочий. Потому что, если политические партии поведут себя безответственно и решат заблокировать государство, возможно, я вновь окажусь в ситуации, когда мне придется прибегнуть к конституции", - сказал он на пресс-конференции на полях конференции ООН по океанам в Ницце. Трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Летом 2024 года после провала его партии на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных выборов. По их итогам ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В результате за 2024 года во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны.
В апреле агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало, что Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью, чтобы провести внеочередные выборы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Макрон потребовал скорейшего возвращения французов, задержанных Израилем
Вчера, 15:04
 
В миреФранцияНиццаЭммануэль МакронООНЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала