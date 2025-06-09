https://ria.ru/20250609/makron-2021893957.html

Макрон не исключил нового роспуска парламента

Макрон не исключил нового роспуска парламента - РИА Новости, 09.06.2025

Макрон не исключил нового роспуска парламента

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не желает нового роспуска парламента, но не исключает, что вновь прибегнет к этой мере при необходимости в случае РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:03:00+03:00

2025-06-09T22:03:00+03:00

2025-06-09T22:03:00+03:00

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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не желает нового роспуска парламента, но не исключает, что вновь прибегнет к этой мере при необходимости в случае "блокирования" его работы оппозицией. "Я бы желал, чтобы нового роспуска не было. Но не в моей привычке лишать себя моих конституционных полномочий. Потому что, если политические партии поведут себя безответственно и решат заблокировать государство, возможно, я вновь окажусь в ситуации, когда мне придется прибегнуть к конституции", - сказал он на пресс-конференции на полях конференции ООН по океанам в Ницце. Трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Летом 2024 года после провала его партии на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных выборов. По их итогам ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В результате за 2024 года во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны. В апреле агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало, что Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью, чтобы провести внеочередные выборы.

https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021805634.html

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