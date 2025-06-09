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Лукашенко назвал пять направлений сотрудничества с Калининградской областью - РИА Новости, 09.06.2025
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15:32 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/lukashenko-2021813790.html
Лукашенко назвал пять направлений сотрудничества с Калининградской областью
Лукашенко назвал пять направлений сотрудничества с Калининградской областью - РИА Новости, 09.06.2025
Лукашенко назвал пять направлений сотрудничества с Калининградской областью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных обозначил пять направлений... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:32:00+03:00
2025-06-09T15:32:00+03:00
белоруссия
калининградская область
россия
александр лукашенко
владимир путин
алексей беспрозванных
в мире
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МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных обозначил пять направлений сотрудничества республики с регионом – строительство, пассажирская техника всех классов, станкостроение, лифты и продукты, сообщает пресс-служба президента. Говоря о строительстве, Лукашенко сказал, что Белоруссия готова предложить свои возможности и специалистов в области проектирования и возведения различных объектов, в том числе масштабных и сложных. В качестве примера президент привел совместную работу по строительству ТЭЦ. "Наши возможности вы знаете, и в области строительства когда-то мы вместе строили там ТЭЦ. И я часто привожу пример, что даже Анатолий Борисович Чубайс удивился, что белорусы могут построить серьезное сооружение типа ТЭЦ-2, которое мы вместе с вами тогда строили", - сказал Лукашенко. По его словам, белорусы поставляли и готовы поставлять пассажирскую технику всех классов. "И автобусов, и электробусов, и трамваев, и троллейбусов. Все, что нужно для Калининградской области. Мы это умеем делать. Мы сохранили те компетенции, которые присущи нам были в советские времена", - сказал президент. Он заявил, что республика с советских времен сохранила и уровень станкостроительной отрасли. "Мы производим и токарные, и фрезерные, и шлифовальные, и прочие станки. Сейчас это очень большая проблема в России и в Беларуси. И мы одну из программ имеем белорусско-российскую для того, чтобы развить производство станкостроения. Слава Богу, что не все потеряли то, что нам досталось с советских времен", - сказал Лукашенко. Еще одним направлением сотрудничества он назвал производство лифтов. "Многие из лифтов, которые мы устанавливали в советские времена, сроки свои уже исчерпали. Поэтому очень большие очереди в постсоветских республиках на закупки лифтов. Их постоянно не хватало. Но будьте уверены, что для Калининградской области, если это нужно будет, мы изготовим нужное количество лифтов", - сказал глава государства Коснувшись продуктов питания, Лукашенко сказал, что раньше белорусское сельское хозяйство было ориентировано на Калининградскую область, и заверил, что сейчас Белоруссия, несмотря на определенные проблемы с логистикой, поставит нужное количество продуктов питания, "в том числе и картошки несчастной". "Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла", - сказал Лукашенко. В конце мая Лукашенко заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Ситуация с картофелем стала широко обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов сказал, что в сфере сельского хозяйства нужно обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей, и хотя можно и в Белоруссии картофель закупать, "но свою картошку тоже неплохо иметь". Замглавы администрации президента Максим Орешкин обратил внимание российского президента, что картошка в Белоруссии закончилась. Это вызвало удивление у Путина. Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая.
https://ria.ru/20250508/belorussija-2015780583.html
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белоруссия, калининградская область, россия, александр лукашенко, владимир путин, алексей беспрозванных, в мире
Белоруссия, Калининградская область, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Алексей Беспрозванных, В мире
Лукашенко назвал пять направлений сотрудничества с Калининградской областью

Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Калининградской областью в разных сферах

© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных обозначил пять направлений сотрудничества республики с регионом – строительство, пассажирская техника всех классов, станкостроение, лифты и продукты, сообщает пресс-служба президента.
Говоря о строительстве, Лукашенко сказал, что Белоруссия готова предложить свои возможности и специалистов в области проектирования и возведения различных объектов, в том числе масштабных и сложных. В качестве примера президент привел совместную работу по строительству ТЭЦ. "Наши возможности вы знаете, и в области строительства когда-то мы вместе строили там ТЭЦ. И я часто привожу пример, что даже Анатолий Борисович Чубайс удивился, что белорусы могут построить серьезное сооружение типа ТЭЦ-2, которое мы вместе с вами тогда строили", - сказал Лукашенко.
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По его словам, белорусы поставляли и готовы поставлять пассажирскую технику всех классов. "И автобусов, и электробусов, и трамваев, и троллейбусов. Все, что нужно для Калининградской области. Мы это умеем делать. Мы сохранили те компетенции, которые присущи нам были в советские времена", - сказал президент.
Он заявил, что республика с советских времен сохранила и уровень станкостроительной отрасли. "Мы производим и токарные, и фрезерные, и шлифовальные, и прочие станки. Сейчас это очень большая проблема в России и в Беларуси. И мы одну из программ имеем белорусско-российскую для того, чтобы развить производство станкостроения. Слава Богу, что не все потеряли то, что нам досталось с советских времен", - сказал Лукашенко.
Еще одним направлением сотрудничества он назвал производство лифтов. "Многие из лифтов, которые мы устанавливали в советские времена, сроки свои уже исчерпали. Поэтому очень большие очереди в постсоветских республиках на закупки лифтов. Их постоянно не хватало. Но будьте уверены, что для Калининградской области, если это нужно будет, мы изготовим нужное количество лифтов", - сказал глава государства
Коснувшись продуктов питания, Лукашенко сказал, что раньше белорусское сельское хозяйство было ориентировано на Калининградскую область, и заверил, что сейчас Белоруссия, несмотря на определенные проблемы с логистикой, поставит нужное количество продуктов питания, "в том числе и картошки несчастной". "Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла", - сказал Лукашенко.
В конце мая Лукашенко заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Ситуация с картофелем стала широко обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов сказал, что в сфере сельского хозяйства нужно обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей, и хотя можно и в Белоруссии картофель закупать, "но свою картошку тоже неплохо иметь". Замглавы администрации президента Максим Орешкин обратил внимание российского президента, что картошка в Белоруссии закончилась. Это вызвало удивление у Путина.
Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая.
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БелоруссияКалининградская областьРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинАлексей БеспрозванныхВ мире
 
 
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