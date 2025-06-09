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ЕР приостановила членство задержанного мэра Красноярска

ЕР приостановила членство задержанного мэра Красноярска - РИА Новости, 09.06.2025

ЕР приостановила членство задержанного мэра Красноярска

Реготделение партии "Единая Россия" приостановило членство задержанного за получение взятки в размере 180 миллионов рублей мэра Красноярска Владислава Логинова, РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:40:00+03:00

2025-06-09T13:40:00+03:00

2025-06-09T13:40:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

владислав логинов (мэр красноярска)

светлана петренко

единая россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Реготделение партии "Единая Россия" приостановило членство задержанного за получение взятки в размере 180 миллионов рублей мэра Красноярска Владислава Логинова, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии Единая Россия". "В связи с информацией о возбуждении в отношении главы города Красноярска Владислава Логинова уголовного дела, президиум регионального политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России" в соответствии с партийным уставом принял решения о приостановке его членства в партии и о приостановке его полномочий как члена президиума регионального политсовета", - сказал собеседник. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавила Петренко. Решение об исполняющем обязанности главы Красноярска взамен Логинова будет принято в ближайшее время, сообщили РИА Новости в мэрии города. Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.

https://ria.ru/20250609/mer-2021743342.html

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происшествия, красноярск, россия, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко, единая россия, следственный комитет россии (ск рф)