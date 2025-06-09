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ЕР приостановила членство задержанного мэра Красноярска
ЕР приостановила членство задержанного мэра Красноярска - РИА Новости, 09.06.2025
ЕР приостановила членство задержанного мэра Красноярска
Реготделение партии "Единая Россия" приостановило членство задержанного за получение взятки в размере 180 миллионов рублей мэра Красноярска Владислава Логинова, РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:40:00+03:00
2025-06-09T13:40:00+03:00
2025-06-09T13:40:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
владислав логинов (мэр красноярска)
светлана петренко
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Реготделение партии "Единая Россия" приостановило членство задержанного за получение взятки в размере 180 миллионов рублей мэра Красноярска Владислава Логинова, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии Единая Россия". "В связи с информацией о возбуждении в отношении главы города Красноярска Владислава Логинова уголовного дела, президиум регионального политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России" в соответствии с партийным уставом принял решения о приостановке его членства в партии и о приостановке его полномочий как члена президиума регионального политсовета", - сказал собеседник. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавила Петренко. Решение об исполняющем обязанности главы Красноярска взамен Логинова будет принято в ближайшее время, сообщили РИА Новости в мэрии города. Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
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происшествия, красноярск, россия, владислав логинов (мэр красноярска), светлана петренко, единая россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Светлана Петренко, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕР приостановила членство задержанного мэра Красноярска
ЕР приостановила членство задержанного за взятку мэра Красноярска Логинова
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Реготделение партии "Единая Россия" приостановило членство задержанного за получение взятки в размере 180 миллионов рублей мэра Красноярска Владислава Логинова, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии Единая Россия".
"В связи с информацией о возбуждении в отношении главы города Красноярска Владислава Логинова
уголовного дела, президиум регионального политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России
" в соответствии с партийным уставом принял решения о приостановке его членства в партии и о приостановке его полномочий как члена президиума регионального политсовета", - сказал собеседник.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
ранее сообщила, что ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавила Петренко.
Решение об исполняющем обязанности главы Красноярска взамен Логинова будет принято в ближайшее время, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Логинов занимает должность главы города Красноярск с 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.