https://ria.ru/20250609/lnr-2021881701.html

При обстреле Горского в ЛНР пострадали семь жилых домов

При обстреле Горского в ЛНР пострадали семь жилых домов - РИА Новости, 09.06.2025

При обстреле Горского в ЛНР пострадали семь жилых домов

Семь жилых домов получили повреждения различной степени тяжести в результате обстрела ВСУ города Горское в ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава администрации... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:22:00+03:00

2025-06-09T20:22:00+03:00

2025-06-09T20:22:00+03:00

первомайск

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Семь жилых домов получили повреждения различной степени тяжести в результате обстрела ВСУ города Горское в ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Первомайск Сергей Колягин. "В очередной раз территория городского округа город Первомайск оказалась под огнем вооруженных формирований Украины. Сегодня, несколько часов назад обстрелу подверглась территория города Горское. Повреждения различной степени получили сразу семь домов частного сектора", - написал Колягин в Telegram-канале. По его данным, никто из жильцов не пострадал. Предварительно, полностью уничтожен один из домов, еще один поврежден частично, а у остальных повреждены остекления и кровля, добавил Колягин.

https://ria.ru/20250609/vsu-2021856367.html

первомайск

луганская народная республика

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первомайск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия