https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html
В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины
В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 09.06.2025
В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Сватовского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:07:00+03:00
2025-06-09T09:07:00+03:00
2025-06-09T09:21:00+03:00
луганская народная республика
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служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Сватовского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии, сообщили РИА Новости в ведомстве. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего в интересах СБУ собирание сведений военного характера", - говорится в сообщении. Установлено, что житель Сватовского района ЛНР, желая оказать помощь ВСУ, передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации подразделений ВС РФ. "Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в УФСБ по региону. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает, что помогал ВСУ.
https://ria.ru/20250607/peterburg-2021570917.html
https://ria.ru/20240818/zaderzhanie-1966851879.html
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Задержание жителя прифронтового Сватовского района, передававшего Киеву данные о российской армии
Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Сватовского района, передававшего Киеву данные о российской армии, сообщили РИА Новости в управлении.
2025-06-09T09:07
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PT2M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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луганская народная республика, россия, киев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия
В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины
В ЛНР задержали мужчину, передававшего СБУ данные о российской армии