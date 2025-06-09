https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html

В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины

В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 09.06.2025

В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Сватовского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:07:00+03:00

2025-06-09T09:07:00+03:00

2025-06-09T09:21:00+03:00

луганская народная республика

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киев

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происшествия

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Сватовского района, передававшего спецслужбам Киева данные о российской армии, сообщили РИА Новости в ведомстве. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего в интересах СБУ собирание сведений военного характера", - говорится в сообщении. Установлено, что житель Сватовского района ЛНР, желая оказать помощь ВСУ, передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации подразделений ВС РФ. "Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - добавили в УФСБ по региону. На видео, предоставленном РИА Новости ведомством, задержанный мужчина не отрицает, что помогал ВСУ.

https://ria.ru/20250607/peterburg-2021570917.html

https://ria.ru/20240818/zaderzhanie-1966851879.html

луганская народная республика

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя прифронтового Сватовского района, передававшего Киеву данные о российской армии Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Сватовского района, передававшего Киеву данные о российской армии, сообщили РИА Новости в управлении. 2025-06-09T09:07 true PT2M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, киев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия